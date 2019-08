SISAČKA GRADSKA VLAST BEŠĆUTNA PREMA INVALIDIMA: Pročitajte vapaj ove gospođe!

Autor: Dnevno

Život osoba s invaliditetom težak je sam po sebi, a još može biti teže kad im svakodnevnicu zakompliciraju državne instuticije i lokalne vlasti svojim besmislenim pravilnicima i odlukama. Nada Mikulić umirovljena je učiteljica glazbene kulture iz Siska, a kako navodi, “kao slijepa osoba, nikad se nije susretala s diskriminacijom”, kao što se to susreće danas.

Grad Sisak zagorčao joj je život, izdavanjem zabrane taxi-službama, tako da više ne mogu ulaziti u Ulicu Antuna i Stjepana Radića, na takozvanu Šetnicu, gdje gospođa Nada Mikulić stanuje. Ova se Sisčanka pita kako će obavljati uobičajene poslove uslijed novonastalih okolnosti te je uputila vapaj i poziv u pomoć, s obzirom da je gradska vlast ne doživljava. Stoga postavlja pitanje i pred gradonačelnicu Kristinu Ikić Baniček, bi li i dalje ostala tako bešćutna, da u obitelji ima slijepu osobu.

Objavu gospođe Nade Mikulić, prenosimo u cijelosti:

“Dragi fb prijatelji, sugrađani moga grada Siska,

molim vas za pomoć da ovaj tekst podijelite na svojim fb profilima i među prijateljima kako bismo zajednički ispravili nepravdu koja je nanesena meni ali i drugim invalidima koji žive u ulici Antuna i Stjepana Radića, na takozvanoj Šetnici.

U gradu Sisku sam provela 30 godina radeći kao nastavnica glazbene kulture, slijepa sam osoba nikada nisam doživjela diskriminaciju kao danas 13. kolovoza 2019. godine.

Kao i uvijek dosad pozvala sam taksi službu / Taxsi Bonus/ da dođe po mene pred stan A. i S. Radića 5 kako bih obavila uobičajene poslove: odlazak u banku, liječniku, u nabavu namirnica i drugo. Mladi ljudi iz taxi službe Bonus, uvijek ljubazni i spremni na pomoć , više nego im to služba nalaže rekoše mi:”Teta Nado, grad nam je zabranio ulazak na Šetnicu (A. i S. Radića 5)!!!!”Do moga stana na toj adresi ne može se drugačije već po Šetnici!

I sad pitam gradonačelnicu Kristinu Ikić Baniček: da nekim slučajem imaš slijepu osobu u obitelji što bi napravila kad bi njoj bilo onemogućeno doći do taksija koji joj je neophodan za obavljanje svakodnevnih poslova: odlazak u bolnicu, liječniku, banku, tržnicu, trgovinu pa čak su i kontejneri za smeće izmješteni da do njega ne mogu bez pomoći susjeda jer se spremišta nalazi u Rimskoj ulici!?

Nemam više snage boriti se s bešćutnošću gradskih službi kojima sam se u nekoliko navrata obraćala, izgleda uzalud jer odgovore nisam dobila!!!

Zato vas molim prijatelji POMOZITE i podržite moj PROTEST da se taksi službi OSIGURA nesmetan ulazak na Šetnicu, Ulica A. i S. Radića!!!!

Zahvaljujem u ime svih osoba s posebnim potrebama,

Nada Mikulić, nastavnica glazbene kulture u mirovini”

Poslali smo upit sisačkoj gradskoj vlasti vezano uz cijeli slučaj, zašto se nisu odazvali na poziv gospođe Nade Mikulić, no odgovor još uvijek čekamo.