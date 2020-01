Zagreb, 210717. Reportaza o postarima i posti u Branimirovoj ulici za rubriku "U smjeni sa.." za magazin Like. Foto: Marko Miscevic / Cropix

Sinu slala paket iz Splita u Zagreb preko HRVATSKE POŠTE: Stigao nakon 12 dana prepakiran bez bankovne kartice i PIN-a

Autor: Dnevno

Neki se žale kako su im predsjednički izbori “ukrali” Božić, drugi, pak, takve “zasluge” pripisuju šefu koji im je dao premalu ili nikakvu božićnicu. Splićanka Sabina Podobnik za Slobodnu Dalmaciju je ispričala je kako je njezin Grinch bila Hrvatska pošta.

“Pokvarili su mi blagdane, to je sasvim sigurno, i to ne samo meni, već i mom sinu koji živi i radi u Zagrebu. Naime, pred Božić sam ga odlučila obradovati jednim paketom, koji sam napunila pršutom, sirom i drugim blagdanskim delikatesama, te darovima za njega i djevojku. Poslala sam ga šest dana prije Božića što je, po mom mišljenju, trebalo biti sasvim dovoljno da stigne uoči praznika.

Razmišljajući, ipak, na način “što je sigurno, sigurno je” predavajući paket 19. prosinca u jednoj poslovnici HP-a u Splitu, platila sam dodatnu opciju hitnog slanja, što me koštalo oko 60 kuna. Nije me, međutim, bilo briga jer mi je rečeno kako će sin, zbog spomenute opcije, paket dobiti već sutradan do 15 sati, na adresu tvrtke u kojoj radi. Drugim riječima, bila sam mirna; hrana koju sam slala neće se pokvariti, a i božićne će darove dobiti na vrijeme”, počinje priču oštećena korisnica.

Sutradan je sin na poslu ostao i dulje nego što je trebao. Inače, tvrtka u kojoj je zaposlen radi svaki dan, i nedjeljama i blagdanima, od 8 do 23 sata, ali kurir HP-a nije se pojavio.

Majka je zvala Službu za korisnike HP-a s kojom će (što tada, naravno, nije znala) biti stalno na liniji idućih deset dana.

Rekli su joj da im je gužva

“Prvi put kad sam ih nazvala, dakle, rekli su mi kako im je gužva, da nemaju ljudi te da će paket dostaviti sutradan, u 13.30 sati. Ni u subotu nije, međutim, bilo sreće, pa smo ih opet zivkali. Tada su nam iz call centra Hrvatske pošte poručili kako oni imaju zabilježeno da je kurir nazvao mog sina, te da je ovaj odgodio dostavu, što apsolutno nije bilo točno.

Bila sam, naravno, u panici jer sam već počela sumnjati kako nema šanse da paket do mog sina stigne do Božića, a tako je, na koncu, i bilo. U HP-u prvih sedam dana nisu uopće mogli ući u trag pošiljci – kad bi ušla u tracking na njihovim stranicama stajala je samo informacija o tome kad je predana… Katastrofa, što da vam kažem”, ogorčena je Sabina Podobnik, koja je na Badnjak uputila e-mail Upravi HP-a.

“Napisala sam da sam revoltirana njihovim nedovoljnim angažmanom. Nisu intervenirali ni kad sam im napomenula da u paketu ima hrane koja bi se mogla pokvariti… Uredno sam platila uslugu, tolerirala njihovo kašnjenje, ali ovo je prevršilo svaku mjeru! To što oni imaju premalo djelatnika definitivno nije moj problem – radim u tvrtki u kojoj ovih dana, također, nema dovoljno ljudi, ali onda mi, koji nismo na godišnjima, “potegnemo” i za ostale”, ističe.

Potraga za izgubljenim paketom, naravno, nastavila se i nakon Božića, 27. prosinca, kada Sabina Podobnik opet zove call centar Hrvatske pošte objašnjavajući po tko zna koji put o čemu se radi. Djelatnica joj govori da ne brine, da će paket biti dostavljen tog istog dana do 19 sati, da su prošle gužve…

“On jadnik čitav dan stoji kod kuće i čeka i, naravno, opet ništa. Na trackingu piše kako je kurir pokušao dostaviti paket, ali je primatelj odbio dostavu!? Šizim jer znam da lažu, a to i napišem u e-mailu tražeći hitnu dostavu. Sutradan me zovu iz call centra tvrdeći da će paket definitivno biti dostavljen u ponedjeljak, 30. prosinca. Mislim “ajde, barem će im spiza i darovi doći za Novu godinu, kad već nisu za Božić”… U ponedjeljak zovem da provjerim je li moja pošiljka predviđena za dostavu te dobijem odgovor da nije, pa doslovno podivljam. Službenici kažem da ću prvim letom doći u Zagreb i napraviti tamo u Pošti scenu. Što je previše, previše je…

Da su oni meni ljudski rekli da su izgubili paket, umjesto što su danima zavlačili mene i sina – njega tjerajući da čami kod kuće u iščekivanju kurira, a mene da “sjedim” kraj telefona, situacija bi bila donekle prihvatljivija. Kako bilo, dva sata nakon što sam zaprijetila dolaskom, zove me djelatnica HP-a i kaže mi, pazite sad ovo, da postoji zapisnik o oštećenju paketa, ali da paketu još uvijek ne mogu ući u trag!? Od nje doznajem još jednu suludu informaciju, a to je da kuriri nemaju opciju upisivanja razloga nedostavljanja pošte, pa pišu kako primatelj odbija dostavu…

Iz Pošte sada traže od mene da im potanko izložim što je sve bilo u paketu kako bi ga mogli pronaći. Nakon pola sata javljaju mi da su ga konačno pronašli, da je oštećen jer se izlio sadržaj jedne tegle, te da će ga prepakirati i hitno dostaviti. Nakon dvadesetak minuta kurir doista zove mog sina, govori mu da je njegov paket u kombiju, te da će ga dostaviti za pet minuta. Ovog puta, na sreću, tako je i bilo. Hitna dostava koja je trajala ukupno dvanaest dana”, govori korisnica ogorčena uslugom.

Zbog svega što se dogodilo, sinu su iz Hrvatske pošte poručili kako ima pravo uložiti prigovor i tražiti odštetu u visini tri poštarine.

“To bi, valjda, trebalo biti dovoljno za sve ono potrošeno vrijeme i živce. Osim što nisu dostavili paket na vrijeme, u HP-u su nam napravili još jedan veliki problem; u prepakirani paket nisu, naime, ubacili bankovnu karticu i PIN koji sam, također, slala sinu s ostalim stvarima. Karticu smo stoga odmah morali stornirati…

Što da vam kažem, čovjeku je naprosto nevjerojatno da u današnje vrijeme jedan paket od Splita do Zagreba putuje dvanaest dana. Natjerat će me da se vratim onim “predratnim” metodama kad sam pakete u Zagreb slala autobusom, vozaču dala za piće i bila mirna”, zaključuje sugovornica.