SINOVI I KĆERI UTJECAJNIH HDZ-OVACA: Iznenađeni? Evo gdje su pozicionirani

Kakvi očevi, takva djeca krilatica je to koja se vrlo živopisno osčlikava i na hrvatskoj političkoj sceni, na kojoj daleko od očiju javosti stasaju neke nove, mlade nade koje neodoljivo podsjećaju na svoje roditelje. Očevim stopama krenuli su tako sinovi splitskog župana HDZ-ova Blaženka Bobana pa tako jedan od njih radi u državnoj tvrtki, dok je drugi zaposlen u županijskoj tvrtki. Županov zet tijekom Bobanova mandata postao je voditelj Županijskog pododsjeka za pomorsko dobro, a uz to, slučajno ili ne tajanstveni zet pripada i HDZ-ovoj mladeži. Alfom i omegom zadarskog kraja mnogi će bez puno mozganja nazvati HDZ-ova Božidara Kalmetu njegov sin Ante također kreće očevim stopama pa je tako ovaj mladić predsjedniki NO tvrtke Liburnija, zadarskog gradskog poduzeća s oko tristotinjak zaposlenih i pedesetak milijuna kuna godišnjih prihoda.

Prije toga Kalmeta mlađi bio je zaposlenik Zračne luke Zadar. Sin ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića stanoviti Dino Bošnjaković također šefuje lolalnim komunalnim poduzećem, u njegovom slučaju radi se o Ivakopu iz Ivanić grada, Bošnjakovićev sin također je član vladajuće stranke. Sin sisačkog župana HDZ-ova Ive Žinića, Dino Žinić zamjenik je gradonačelnika Gline, a donedavno je bio i šef lokalnog Stožera civilne zaštite, no zbog korona zabave koju je organizirao s te je pozicije pod pritiskom javnosti bio primoran odstupiti. Žinićev sin Andrej HDZ-ovac je zaposlen u kaznionici u Glini. Predsjednik HDZ-ove mladeži Ivan Vidiš sin je hrvatskog diplomata Davora Vidiša, a ovaj mladić stručni je suradnik u Ministarstvu rada.

Posla se domogao na natječaju na kojega je stigla 131 prijava, a važna stavka u životopisu mora da mu je bilo i to što je radio kao pripravnik u Plenkovićevom briselskom uredu. Dragica Vranješ kći je HDZ-ova doajena Joška Roščića, a osim što je u saborskim klupama sjedila kao zamjena ministru Kujundžiću bila je članica čak šest odbora, a osim toga vodila je izaslanstvo Hrvatskog sabora u Parlamentarnoj skupštini Mediterana. Dragičin suprug Jozo Vranješ dogradonačelnik je Makarske, i HDZ-ovac koji rukovodi Tehničkim sektorom u makarskom Vodovodu. Tena Mišetić kći je bivšeg šefa Croatia Airlinesa, ali i jedna od najbližih suradnica premoijera Plenkovića.