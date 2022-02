SINOVI I KĆERI MOĆNIH HDZ-OVACA! Problematični, zaposleni po državnim tvrtkama i u vlastitim firmama

Autor: Iva Međugorac

Prije nekoliko dana predsjednik Zoran Milanović rekao je kako će svojem sinu Anti Jakovu sugerirati da se učlani u HDZ kako bi se domogao posla, govorio je to kritizirajući HDZ-ova Antu Sanadera čiji se sin nedavno zaposlio u Vatrogasnom centru na čijem je čelu upravo Sanader.

“Moj sin nije pao s kruške, on je zapovjednik Dobrovoljnog vatrogasnog društva. Mi imamo vertikalu da predstavnici idu na više razine. On je izabran od drugih ljudi. Oni su članovi drugih stranaka. Imamo tamo ljude iz svih stranaka, to nije stranačko tijelo. On je sad voditelj Vatrogasnog centra”, kazao je Sanader objašnjavajući poslovni uspjeh svojeg sina.

Atraktivna Maria

Pažnju javnosti svojevremeno je plijenila mlada Maria Reiner, što zbog svojeg atraktivnog izgleda što zbog činjenice da je kćerka HDZ-ova viteza Željka Reinera HDZ-u donirala 30.000 kuna, i to u vrijeme kada je imala svega 19 godina, u međuvremenu se lijepa Maria povukla iz medija, a nedugo prije toga na svojem je fejs profilu napisala da počinje raditi za HDZ. Zavidnu karijeru izgradio je Darko Hebrang, sin HDZ-ova Andrije Hebranga koji radi u bankarskoj grupaciji Intesa, Hebrangova kćerka Ivana doktorica je znanosti zaposlena na Filozofskom fakultetu, dok se pokćerka Vanda školovala u Americi, jedno vrijeme radila je i u Agrokoru. U medijima se često pojavljuje Rikard Fuchs, sin ministra znanosti i obrazovanja posljednji je puta na naslovnicama svih medija u zemlji osvanuo kao jedan od protagonista AFERE Pandora papers.

On je kako se tvrdilo 2017. godine na Sejšelima osnovao tvrtku See Project LTD čija je svrha bila posjedovanje udjela u hrvatskoj tvrtki koja će kupiti nekretninu u Hrvatskoj, no on je novinarima kazao kako svrha tvrtke nije bila vezana uz Hrvatsku već da se radilo o projektu koji se trebao raditi u Nizozemskoj s jednim američkim fondom. Projekt nije realiziran, a tvrtka je ugašena 2020. godine. I Inače je Fuchsov sin sklon izletima u offshore, međutim, njegovo ime i u Hrvatskoj se povezivalo sa 24 tvrtke, od kojih je devet još aktivno, no ni jedna nema značajnije prihode. U javnosti je znana i njegova epizoda u nekadašnjem gigantu Industrogradnja, gdje je bio član nadzornog odbora od 2008. do 2017. godine, kada je tvrtka definitivno ugašena i brisana iz registra.

Dinastija Medved

Sin ministra branitelja Tome Medveda, Ivan Medved pažnju je privukao kada se zaposlio u državnoj zaštitarskoj tvrtki AKD gdje se zaposlen kao vozač. “Moj sin se javio na natječaj kao i svatko drugi i tako dobio posao. Nisam ni na koji način urgirao za njega, a u konačnici nisam ni znao da se prijavio”, rekao je ministar Medved kada su ga prozivali zbog mogućeg pogodovanja, budući da mu je sin posao dobio kada je direktor AKD-a postao Jure Sertić s kojim je ministar u odličnim odnosima. Govorilo se kako je i ministrov nećak Josip Medved tijekom njegova mandata preko noći postao šef postaje prometne policije Lučko, no tada se tvrdilo da je on odličan policajac, koji godinama radi taj posao te da je napredovanje bilo logičan slijed. Iako ima troje djece, kada je u pitanju ministar Gordan Grlić Radman, poznato je tek da je njegova kćerka Marta završila pravo.

U Osijeku te radi u odvjetničkom društvu Babić i Brborović.

Sinovi splitskog župana Blaženka Bobana spominjani su jer su u očevom prošlom mandatu raspoređeni po županijskim tvrtkama, baš kao i njegov zet koji je u jeku prošlog Bobanova mandata postao voditelj Županijskog pododsjeka za pomorsko dobro. Slučajno, ili ne ovaj je dečko u to doba bio član HDZ-ove mladeži, u Zadru se pak posla pronašlo za Kalmetina sina Antu, koji se skrasio u NO tvrtke Liburnija, zadarskog gradskog poduzeća s oko 300-tinjak zaposlenih i višemilijunskim prihodima. Prije toga, Kalmeta junior radio je i u zadarskoj Zračnoj luci.

Sin bivšeg HDZ-ova ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića radio je u lokalnom komunalnom poduzeći Ivakopu iz Ivanić Grada, a sin nekadašnjeg HDZ-ova župana Ive Žinića, Dino Žinić bio je zamjenik gradonačelnika Gline. Žinićev sin Andrej HDZ-ovac je zaposlen u kaznionici u Glini. Donedavni predsjednik HDZ-ove mladeži Ivan Vidiš sin je hrvatskog diplomata Davora Vidiša, a ovaj mladić stručni je suradnik u Ministarstvu rada. Posla se domogao na natječaju na kojega je stigla 131 prijava, a važna stavka u životopisu mora da mu je bilo i to što je radio kao pripravnik u Plenkovićevom briselskom uredu.









Pretukao Brazilca

Medijima je dugo bila zanimljiva i bivša saborska zastupnica Dragica Vranješ, kćerka HDZ-ova Joška Roščića, čijui je suprug Jozo bio dogradonačelnik Makarske. Zbog problematičnog ponašanja u medijima su pak spominjani sinovi HDZ-ova Josipa Đakića, ali i sin nekadašnjeg zastupnika Ante Šimare – Tomislav Šimara koji je svojedobno pretukao čovjeka koji je od njega stariji četiri desetljeća. U medijima se spominjao i Nikola Rudenja, sin dubrovačkog HDZ-ovca Andre Rudenjaka, o kojem se pisalo nakon što je u diskoteci pretukao nepoznatog Brazilca.