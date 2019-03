Siniša Varga napustio SDP! Izrekao brutalne razloge: Ovo bi moglo uznemirii stranku

Bivši ministar zdravstva i saborski zastupnik SDP-a, Siniša Varga, izašao je iz te stranke.

Pismo prenosimo u cijelosti.

“Poštovani predsjedniče Gradske organizacije SDP Zagreba,

donio sam neopozivu odluku da istupim iz Socijaldemokratske partije Hrvatske, te stoga molim da me, u skladu s člankom 27. i 28. Statuta SDP-a, podnošenjem ove pisane obavijesti putem elektroničke pošte na službenu adresu: [email protected] s današnjim danom brišete iz članstva SDP-a.

U SDP-u sam proveo deset godina, imao prigodu surađivati s mnogim kolegicama i kolegama, zajedno raditi za boljitak građana Hrvatske, za afirmaciju istinskih vrijednosti socijaldemokracije kao civilizacijske stečevine na čijim bi temeljima trebalo graditi društvo ravnopravnijih i sretnijih ljudi.

Moja očekivanja i nadanja, unatoč uloženom trudu, radu i rezultatima koje sam osobno postizao na poslovima koje sam obavljao kao državni dužnosnik i član SDP-a, nažalost se ne ostvaruju. Dapače, današnji SDP, na čelu s ovim rukovodstvom stranke i grupacija koja ga je dovela i koja ga još uvijek drži na čelu SDP-a, ista je ona koja je rušila Zorana Milanovića dok je SDP bio najjači, sve ovo vrijeme duboko i nepovratno kompromitira i ruši ugled SDP-a kao stranke i kao političke alternative u Hrvatskoj koja bi građanima trebala donijeti bolje sutra. Što radi predsjednik SDP-a, a njegovi najbliži suradnici šute i gledaju u pod? Dovodi Mirelu Holy na listu za EU izbore!!! Čestitam, Bero! Bivša članica stranke koja je na sva usta napadala SDP, kao čelnica Oraha svim silama se trudila da SDP siđe s vlasti, do jučer se nabacivala drvljem i kamenjem na SDP i Davora Bernardića, a sada joj se nudi salonsko mjesto u Europskom parlamentu. A gdje su na izbornoj EU listi SDP-a mnogi vrijedni i čestiti članovi stranke koji sve ove godine rade na terenu, koji istinski vjeruju u socijaldemokraciju? Obećanje Mirele Holy da neće javno napadati Bernardića do EU izbora uvreda je zdravoj pameti. Naravno, tko je ima.

Samovoljno dovođenje Mirele Holly na stranačku izbornu listu, te grubi politički poraz na nedjeljnim izborima za Ličko- senjsku županiju samo je još jedan težak udarac od kojeg se, bojim se, SDP skoro neće oporaviti. Sve to prelilo je čašu mojeg strpljenja. Odlazim! Više nemam iluzija u bolje sutra s ovakvim SDP-om i sadašnjim vodstvom SDP-a. Primio sam k znanju signale da me stranka više ne treba niti računa na mene. U izradi stranačke zdravstvene politike, iako sam prema rezultatima i mišljenjima mnogih bio vrlo uspješan SDP-ov ministar zdravlja i vodio HZZO, nisam bio pozvan niti uključen. Moje znanje, stručnost i iskustvo ne trebaju mojoj stranci. Drago mi je, kao čovjeku, da me zovu drugi da čuju moje mišljenje, od drugih političkih stranaka do Svjetske banke i Svjetske zdravstvene organizacije. Pametnom dosta.

SDP pod sadašnjim rukovodstvom, nažalost, više ničim ne zastupa niti promiče vrijednosti zbog kojih sam ušao u stranku i za koje

su nam građani davali podršku. Ponosan sam na sve što sam do sada postigao radeći kao član SDP-a za dobrobit hrvatskih građana, ali ne mogu i ne želim više dijeliti odgovornost sa sadašnjim vodstvom SDP-a za gubitak podrške birača i ugleda među građanima, za podjele i obračune s neistomišljenicima. Ne želim biti netko tko ovakvom rukovodstvu SDP-a daje legitimitet i gura SDP u politički bankrot.

Svoj politički rad nastavljam kao nezavisni saborski zastupnik, djelujući isključivo prema vlastitim političkim, socijaldemokratskim uvjerenjima u interesu svih građana Hrvatske.”, piše u pismu.