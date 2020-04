SINIŠA KOVAČIĆ PROGOVORIO O VJERI, HRT-U I OBITELJI: Nazivali su me katolibanom

Glavni urednik Hrvatske katoličke mreže i nekadašnji v.d. ravnatelj HRT-a Siniša Kovačić razgovarao je sa fra Stjepanom Brčinom objašnjavajući kako ga brojni izazovi nisu udaljili od katoličnastva, ali i kako je uz molitvu ostao miran, čak i onda kada su ga nazivali katolibanom i klerofašistom, jer je uvijek znao tko je i što je. Katolik koji živi svoju vjeru i ne bježi od toga.

“Ono što je ljudima najzanimljivije jest pitanje zašto sam otišao s HRT-a na Hrvatsku katoličku mrežu? Percepcija je da si na HRT-u zvijezda, osoba koja ima neke povlastice, prošetaš špicom i odmah isti dan izađeš na portalima, drugi dan u Storyju, Gloriji i ostalo. Zapravo mislim da je to bio Božji plan, kao i puno toga u mom životu”, objasnio je Kovačić.

“Dat ću vam samo jedan primjer gdje mislim da se Bog najviše ostvario i mom životu, a to je bio trenutak kada sam dobio poziv da budem glavni ravnatelj Hrvatske radiotelevizije. Ja to nikada nisam želio, niti sam to ikada s ikim komunicirao”, prenosi HKM Kovačićeve riječi, a on pak nastavlja da mu je i u tim trenucima kada je promišljao o ponudi i izazovima koji su pred njime vjera i molitva davala snagu.

“Ja sam tradicionalni katolik, odgajan sam u vjeri odmalena i nikada nisam u životu imao potrebe izmišljati ili tražiti neke nove molitve. Za mene je jednostavno molitva uvijek bila ona iskrena molitva Gospine krunice, Očenaša ili Zdravo Marije te sam vrlo često i intenzivno molio da donesem dobru odluku”, rekao je Kovačić priznajući da je HRT htio vratiti narodu, ali mu se to odbilo o glavu.

“Tih dana je dolazilo tijelo sv. Leopolda Bogdana Mandića u Hrvatsku. Pitali su me hoćemo li samo prenositi misu iz katedrale? Rekao sam ne, prenosit ćemo sve na što su mi upućeni komentari: Kako mislite sve, pa mi smo javna televizija. Pitao sam ih hoće li tamo biti ljudi? Mi moramo ići tamo gdje su ljudi. Radimo program za ljude”, naveo je Kovačić podsjećajući da su ga u to doba i neki portali proglašavali katolibanom i klerofašistom no njega ti napadi nisu dirali.

”Pitate se sigurno kako čovjek postane imun na te napade, kako te ne pogodi da te netko vrijeđa, da vrijeđa tvoju obitelj. Ja sam uvijek Boga molio da me stavi pod određeno stakleno zvono – da ostanem svjestan stvarnosti, da nikada ne izgubim vid, ali da me to stakleno zvono zaštiti od loših poticaja, vijesti, informacija i bilo kakvih zlih namjera. I zaista, Bog mi je to omogućio i ja sam to izdržao”, objasnio je Kovačić dodajući da je situacija u vrijeme kada je on vodio javnu televiziju vila drugačiuja, a sada je situacija bolja te HRT konačno obavlja svoju ulogu. “Svojim svjedočanstvom ne smijemo terorizirati druge ljude i pokušavati ih uvjeriti da je naše uvjerenje ispravno uvjerenje. Dopustimo izbor – Bog ima plan za svakog od nas, ali nam je dao i ogroman izbor. Na nama je da se, kroz otajstvo ufanja, ne zaustavimo kada dođemo do raskrižja (različitosti, sukoba), već da produžimo dalje jer znamo gdje idemo. Oni koji dolaze u raskrižje mogu za nama, a i ne moraju. Ja sam siguran da će mnogi krenuti za nama”, zaključio je Kovačić.