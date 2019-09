Sinidikat liječnika: Razočarani smo ponudom ministra Kujundžića

Autor: Dnevno

Hrvatski liječnički sindikat izrazio je u utorak nezadovoljstvo pregovorima i ponudom ministra Milana Kujundžića predstavnicima sindikata zdravstva o povećanju plaća za sedam posto, ustvrdivši da to nisu bili pregovori u dobroj vjeri, niti je riješeno pitanje prekovremenih sati.

Na pregovorima u Ministarstvu zdravstva ministar Milan Kujundžić ponudio je predstavnicima Hrvatskog strukovnog sindikata medicinskih sestara i tehničara te Samostalnom sindikatu zdravstva i socijalne skrbi povećanje plaća za sedam posto, što je već bilo parafirano prilikom potpisivanja Kolektivnog ugovora krajem srpnja, no tada Vlada nije pristala provesti takav dogovor.

“Ne mogu reći da sam zadovoljna jer za vrijeme pregovaranja nije riješen status liječnika u vezi prava na pregovaranje u sklopu granskog kolektivnog ugovora”, rekla je Renata Čulinović Čaić, predsjednica Hrvatskog liječničkog sindikata, koji zbog neispunjavanja odredbe o reprezentativnosti nije sudjelovao u pregovorima, već im neformalno jedno vrijeme prisustvovao.

Nije joj, kaže, jasno zbog čega se taj isti tekst nije mogao potpisati još 31. srpnja te je ocijenila da pregovori nisu vođeni u dobroj vjeri “jer da jesu, to bi već tad bilo potpisano”.

Osobito je, ističe, razočarana što definicija prekovremenih sati nije riješena niti u novom kolektivnom ugovoru, unatoč tome što je na tome bilo inzistirano u pregovorima – pod istim uvjetima i na isti način kao što je to napisano u Kolektivnom ugovoru za državne službenike.

“Ostalo je tako kako je i bilo, bez ikakvih promjena, što znači da gorući problem liječnika još uvijek nije riješen i ne želi se riješiti niti ovim kolektivnim ugovorom. Definitivno sam razočarana, a ovi dodaci koji su dogovoreni nisu niti izbliza dovoljni da zaustave odlazak liječnika i prekinu njihovo nezadovoljstvo uvjetima rada i načinom ophođenja Vlade prema liječnicima”, ustvrdila je Čulinović Čaić.

Kazala je i da su očekivali da Vlada uredbom do 15. rujna riješi pitanje reprezentativnosti sindikata, što još uvijek može prije nego počne zasjedati Sabor, međutim nema nikakvih naznaka da će se to dogoditi.

“Mogli su to i prije riješiti, no očigledno ih to ne zanima. U tom slučaju će Liječnički sindikat pokrenuti akcije zajedno s preostale dvije krovne liječničke udruge – komorom i zborom. Danas imamo sastanak na kojem ćemo dogovoriti strategiju i planove koje ćemo zajednički dalje poduzimati”, najavila je Čulinović Čaić.