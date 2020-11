SINDIKAT UČITELJA VLADI PRIJETI TUŽBAMA: ’Državu će stajati više nego dobrovoljna isplata dogovorenog’

Autor: Matea Vidić/Hina

Pljusak tužbi dočekat će Vladu, izjavili su to iz Sindikata hrvatskih učitelja nakon što je iz Vlade najavljeno da je upitno povećanje osnovice za četiri posto zaposlenima u javnim službama. Te tužbe, tvrde, državu će stajati mnogo više nego dobrovoljna isplata ugovorenog, a u tom slučaju nadležni ministri podliježu fiskalnoj odgovornosti.

Naime, svi zaposlenici javnih službi mogu do siječnja 2021. godine podnijeti tužbe radi neisplaćenog dijela osnovice za 14 plaća, i to za razdoblje od prosinca 2015. godine do siječnja 2017. godine, sukladno sporazumu kojim su se u vrijeme prošle krize solidarizirali i odgodili povećanja za bolja vremena.

“Vlada pokazuje koliko “cijeni” solidariziranje za vrijeme krize jer svoje obveze u potpunosti osporava kada one dolaze na naplatu. Stoga je idealno vrijeme da nam sudstvo pokaže koliko je neovisno”, poručuje sindikat.

Podsjetili su i kako su svi županijskih sudovi, po pitanju tužbi zaposlenika, u Hrvatskoj presudili u korist zaposlenika pa je time sudska praksa bila ujednačena. No, Vrhovni sud tvrdi suprotno, pa tako njegov glasnogovornik javno govori da je praksa drugostupanjskih sudova neujednačena i tu činjenicu navodi kao razlog za dopuštanje revizije, kao pravnog lijeka za ujednačavanje neujednačene sudske prakse.

“Ovim putem pozivamo DORH i Vrhovni sud da javno odgovore koja je to različita praksa drugostupanjskih sudova i ako postoji zašto ju ne prilažu kao dokaz u mnogobrojnim sporovima u tijeku”, pita se sindikat.

“Podsjećamo Vladu da je 29. svibnja, u vrijeme već izmijenjenih gospodarskih okolnosti, sklopila sporazum kojim se prolongira povećanje rasta osnovice za zaposlene u javnim službama, pa taj sporazum sada ne može doći u pitanje jer bi to bilo protuustavno”, zaključuju.