Sindikat Preporod objavio podatke o odazivu na štrajk

Autor: Dnevno

Sindikat Preporod objavio je odaziv na štrajk u Primorsko-goranskoj i Zadarskoj županiji u utorak. “U Primorsko-goranskoj i Zadarskoj županiji, štrajk je proveden u 20 osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova, u kojima djeluju podružnice Sindikata Preporod.

Prema podacima pristiglim iz škola u Primorsko-goranskoj županiji štrajkalo je 86,30% zaposlenika, a 91,67% u Zadarskoj županiji. Od ukupno 340 člana Preporoda, u 20 osnovnih i srednjih škola na području Primorsko-goranske i Zadarske županije, u štrajku je sudjelovalo 296 člana”, navedeno je u priopćenju Sindikata Preporod.

Podsjetimo, sutra se štrajka u svim školama u Hrvatskoj, a najavljen je i sindikalni prosvjed na Trgu sv. Marka. “S nama će u prosvjedu sudjelovati i vertikala sindikata obrazovanja, a to je Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja. To znači da je kompletna vertikala 6.11. za 6,11 posto. Okupljanje prosvjednika bit će kao i prošli put na Trgu Republike Hrvatske, od 10 do 11 sati. Tada povorka i kreće, u 11 sati točno. Ovaj put imamo novi plan kretanja, od Trga Republike Hrvatske idemo do Frankopanske ulice, zatim prelazimo u Mesničku pa Strossmayerovim šetalištem, Dvercem i Ćirilometodskom dalje prema Trgu sv. Marka”, najavio je ranije predsjednik Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Branimir Mihalinec.