Sindikat policijskih službenika traži ostavku Miline: 'Svakodnevnim blamažama u javnosti rušite ugled policije'

Sindikat policijskih službenika uputio je apel ravnatelju policije Nikoli Milinu za ostavkom. Kako navode u otvorenom pozivu za ostavku, ravnatelj policije Milina ‘blamira’ se u javnosti. Smatraju kako nije kompetentan biti “prvi policajac u državi”, a posljednji u nizu događaj koji ih je potakao na ovaj apel je i slučaj Ćelić, navode u pismu kojeg u nastavku prenosimo u cijelosti:

”Poštovani glavni ravnatelju policije, gospodine Milina,

Već duži period policija u javnosti doživljava blamažu zahvaljujući Vašim istupima u medijima u kojima se očito ne snalazite baš najbolje pa tom prilikom sami sebe u svojim izjavama činite kontradiktornim u određenim naknadnim istupima, što i ne bi bilo toliko dramatično da ne obnašate dužnost glavnog ravnatelja policije odnosno “prvog policajca u državi”.

Takvi “gafovi” se ne bi smjeli događati glavnom ravnatelju policije i to zapravo pokazuje da niste kompetentni za obnašanje tako visoke i odgovorne dužnosti jer jedno je biti dobar čovjek i čitati govore koje netko prethodno pripremi, a drugo je poznavati propise i biti spreman i na ona teška pitanja novinara kada treba braniti struku i policijske službenike, a u tome se niste baš najbolje pokazali niti ste dorasli toj ulozi.

Podsjetit ćemo Vas na slučajeve provjere identiteta novinarke Klancir, zlouporabe položaja načelnika policijske uprave Rašića, prometne nesreće pod utjecajem alkohola voditelja PNUSKOK-a Barte, kao i prekoračenja brzine Vašeg zamjenika Ćelića. Za navedene slučajeve poslali smo Vam zahtjeve za postupanje i tražili od Vas odgovore koje do dana današnjeg nismo zaprimili, iako su neki slučajevi stariji od godine dana. Podsjetit ćemo Vas da je Vaša dužnost i obveza bila odgovoriti sindikatu u zakonskom roku od 30 dana, a koju niste obavili već ste ignorirali tu zakonsku obvezu o čemu ćemo obavijestiti povjerenika za informiranje i zatražiti njegovo mišljenje i Vašu odgovornost.

Jasni su nam razlozi te Vaše šutnje, ali šutjeti možete kao građanin, ali kao glavni ravnatelj policije dužni ste dati određene odgovore i pojašnjenja Vaših odluka kako javnosti tako i sindikatima koji zastupaju određena prava policijskih službenika i vode brigu o zakonitom i pravednom postupanju svih rukovoditelja prema policijskim službenicima, na što ih Zakon o policiji obvezuje. Sustav koji se bavi prvenstveno zaštitom života i sigurnosti ljudi i imovine ne bi smio biti taocem jedne osobe koja se nije snašla na tako odgovornoj i važnoj funkciji,a čime se zapravo ugrožava i sama nacionalna sigurnost Hrvatske države.

Nakon ove Vaše zadnje blamaže u slučaju Vašeg neposrednog suradnika i zamjenika Josipa Ćelića, u koju ste uvukli i samog ministra koji je isto tako pokazao dozu nespremnosti na zadnjoj press konferenciji pa ste se međusobno pogledavali prilikom upita novinara u slučaju Ćelić, doista je došlo krajnje vrijeme da se zapitate jeste li dorasli funkciji glavnog ravnatelja policije i imate li više autoritet nad podređenim policijskim službenicima. U konkretnom slučaju ste kontradiktorni svojim i ministrovim izjavama koje ste dali prije tri mjeseca kada ste Ćelića razriješili dužnosti Vašeg zamjenika.

Čovjeka ste proglasili krivim i razriješili ga dužnosti, ocrnili ga u javnosti i stavili mu “stigmu” krivnje i odgovornosti te time prenijeli jasnu poruku svim policijskih službenicima da nećete stati iza policijskog službenika bez obzira na razloge, ako njegov slučaj izađe u medije. Nema potrebe da citiramo Vaše izjave jer za to bi nam trebalo još 3-4 stranice teksta, a one su javno dostupne putem Interneta i jasno se iz njih može iščitati da ste kontradiktorni sami sebi. Iz tog slučaja jasno vidimo da su posrijedi sasvim neke druge okolnosti i Vaša bojazan da Vas Ćelić ne zamijeni, a koje su Vam očito bile poznate jer je inkriminacija koju je sud uvažio i pravomoćno oslobodio Ćelića počinjene su u njegovo radno vrijeme (oko 12,00 sati) i prilikom službenog postupanja, stoga niti je životno niti je normalno da ih Vi i ministar niste znali, kao što to navodite u javnosti, jer je Josip Ćelić upravo zbog izvršenja te hitne zadaće napustio sam kolegij ministra uz Vaše odobrenje (ovo je samo dio odgovora na pitanja koja smo Vam postavili, a na koje znamo odgovore, iako nam ih niste ustupili).

Ovakvo Vaše ponašanje pokazuje da ne zaslužujete rukovoditi sustavom koji bi policajcima trebao jamčiti da sigurno i bez bojazni od bilo kakvih pritisaka svoj posao rade zakonito i profesionalno, a da iza tog posla stojite prvo Vi kao prvi čovjek policije, a onda i ministar, kako to često volite naglašavati u svojim govorima, kao i prilikom press konferencije kada ste razriješili dužnosti Josipa Ćelića. Ne trebamo niti spominjati da je policija sustav koji građanima treba jamčiti sigurnost i povjerenje, a da sve odluke koje donosite moraju biti zakonite, profesionalne i odgovorne, dok izjave u javnosti moraju biti točne i istinite stoga tu nemate pravo na pogrešku.

Iz svega navedenog ovom prilikom pokušat ćemo doprijeti do Vaše savjesti i potaknuti Vas na razmišljanje da sami podnesete ostavku na dužnost glavnog ravnatelja policije, jer svakodnevnim blamažama u javnosti rušite ugled policije na čijem ste čelu i bitno pridonosite već ionako narušenom povjerenju građana u policiju, a isto tako i povjerenje policijskih službenika u sustav. Naime, ako Vi kao prvi čovjek policije niste stali iza svog suradnika u obavljanju službene zadaće, dok ga je sud zaštitio oslobađajućom presudom, postavlja se ozbiljno pitanje hoćete li onda stati iza „običnog“ policajca koji iza sebe nema nikoga i koji svakodnevno provodi policijske poslove i primjenjuje policijske ovlasti.

Također od Vas i od ministra očekujemo da nakon ove blamaže vratite Josipa Ćelića na radno mjesto zamjenika glavnog ravnatelja policije s kojeg ste ga razriješili s obzirom na to da ga je sud oslobodio krivnje koju ste mu Vi stavili na teret i da je svima jasno da su u konkretnom slučaju posrijedi neke druge okolnosti s kojima niste upoznali javnost ili bolje rečeno da su posrijedi “igre prijestolja” odnosno da su Ćelićevom razrješenju bitno pridonijeli i njegovi rezultati rada s kojima Vas je ozbiljno ugrožavao na funkciji glavnog ravnatelja policije”, stoji u priopćenju.