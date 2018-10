Sindikalni odbor i Krizni stožer 3. maja pozvali vjerovnike: Odblokirajte račun!

Autor: Hina

Predstavnici Sindikalnog odbora za opstojnost 3. maja i Kriznog stožera za 3. maj u srijedu su ponovno apelirali na vjerovnike, da se što prije omogući jednodnevna deblokada računa riječkog brodogradilišta i najavili da su, ako do ponedjeljka ne bude pomaka u vezi s deblokadom računa, radnici spremni i tijelima braniti imovinu i radna mjesta u 3. maju.

Predsjednik Kriznog stožera za 3. maj Predrag Knežević rekao je da u vezi s deblokadom računa još jednom apeliraju, osim na vjerovnike, i na Vladu, Ministarstvo gospodarstva, Primorsko-goransku županiju kao i na uprave Uljanika i 3. maja.

Vjerujemo Vladi da radi na deblokadi, ali nemamo nikakvih saznanja je li išta napravljeno, rekao je.

“Mi radnici obavljamo posao, koji bi oni trebali raditi i sami smo počeli pozivati vjerovnike da omoguće jednodnevnu deblokadu računa. Ako se račun ne deblokira na barem na jedan dan, 3. maj će 24. listopada izravno u stečaj, nakon 60 dana neprekinute blokade” naglasio je Knežević.

Koliko zna, od stečaja je izglednija likvidacija 3. maja, budući je riječko brodogradilište već restrukturirano. Dodao je da su od vjerovnika koje radnici osobno poznaju, saznali da ih do sada radi deblokade računa, nitko nije zvao.

Sindikati 3. maja zatražili su u utorak, jer im nisu isplaćene rujanske plaće, pokretanje postupka mirenja. Knežević je rekao da nakon mirenja, ako plaće ne budu isplaćene, radnici idu u štrajk.

Predsjednik Sindikalnog odbora za opstojnost 3. maja Juraj Šoljić je, govoreći o jučerašnjoj Glavnoj skupštini Uljanika d.d. u Puli, ocijenio da je razvidno da su fondovi, indirektno i Vlada, čak i neki dioničari, kao što je Adris grupa, održavali kvorum, ali da u glasovanju nisu htjeli prihvatiti sve, nego samo jednog člana Nadzornog odbora (NO).

“Time je skupština pravovaljana, neće se održavati nova, ali će još dva člana NO izabrati Trgovački sud,” rekao je i naglasio kako vjeruje da je država shvatila da se mora aktivno uključiti u rješavanje problema Uljanik grupe i 3. maja.

Smatra da je to bilo čak i promišljeno; država nije predložila svoje kandidate u NO Uljanika kako ne bi došlo do preglasavanja, ali je jedan član NO izabran kako održavanje Skupštine dioničara Uljanika ne bi bilo upitno, procijenio je Šoljić.

Također smatra kako je važno da se država što prije aktivno uključi, zajedno s Upravom brodogradilišta Uljanik i potencijalnim partnerom, te da se imenuju još dva člana NO, budući da NO mora imati najmanje tri člana, kako bi Uljanik profunkcionirao.

Šoljić je najavio da će danas početi postupak mirenja u 3. maju i ponovno apelirao na dobavljače i kooperante da deblokiraju račun riječkog 3. maja.

“Ako do ponedjeljka ne bude pomaka oko deblokade računa, radnici su spremni i tijelima braniti našu imovinu, radna mjesta i 3. maj,” rekao je.

Istaknuo je da na deblokadi računa mora raditi Uprava, a da Ministarstvo, u vezi s blokadom računa, može pomoći samo gdje su vjerovnici HEP, Fina, Porezna uprava.

Šoljić: Uljanik u pet godina nije napravio što je trebao, a mogao je revitalizirati i pulsko i riječko brodogradilište

Šoljić je ocijenio da je izdvajanje 3. maja iz Uljanika dugotrajan posao te da vjeruje ministru gospodarstva Darku Horvatu, koji je rekao da stečaj nije opcija.

Uljanik u pet godina nije napravio što je trebao, a mogao je revitalizirati oba brodogradilišta, i pulsko i riječko, kazao je predsjednik Sindikalnog odbora za opstojnost 3. maja Šoljić.

Državnim istražnim institucijama postavio je i pitanje – ‘što se čeka i gdje su novci?’

Na novinski upit o mogućim malverzacijama i istragama, Šoljić je odgovorio kako vjeruje da je riječ o opsežnoj istrazi i da će institucije odraditi posao, ali i da, rekao je, trebaju ubrzati i pronaći odgovorne.

Predstavnici zaposlenika 3. maja novinarima su izjavili kako njihovi radnici i dalje odlaze u inozemstvo, ali i da bi, ako im se osigura materijal i posao, posao sigurno obavili. Sve više ih, kažu, opterećuje neizvjesnost, kako će školovati djecu ili otplaćivati stambene kredite.