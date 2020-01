SIN NASILNOG ŽUPANA NASRNUO NA VJEROUČITELJA KOJI MU JE KOMENTIRAO OCA: ‘Objesi se, budalo… Takvi kao ti samo dr*aju…’

Autor: S.V.

Ivan Pokupec supredsjednik je Slobodne Hrvatske, a šira ga je javnost upoznala kada je kao vjeroučitelj u vrijeme nedavnih prosvjeda prosvjetnih radnika svojim obraćanjem dirnuo tisuće Hrvata.

U svijetlu jučerašnje presude obiteljskom nasilniku županu Alojzu Tomaševiću koji je osuđen uvjetnom kaznom zatvora, Pokupec je otkrio kako mu se Tomaševićev sin Danijel svojedobno obratio na vrlo neugodan način:

“Kada sam prije dvije godine pisao o nasilničkoj prirodi HDZ-ovog župana, u inbox mi se javio njegov sin, poznati razbijač požeških birtija. Njegova poruka je bila da se objesim, jer tko sam ja da prozivam tako velikog čovjeka kakav je njegov otac”, kaže Pokupec i podsjeća na prepisku koja se odvijala preko Facebooka:

“Objesi se, budalo”

Županov sin: De budalo iskompleksirana, objesi se. Izgledaš mi kao da te netko natezao pa ti se klikeri pomiješali.

Pokupec: Pozdrav g. Tomašević. Ne planiram se objesiti, na to bi se po meni trebale odlučiti bitange koje mlate žene.

Županov sin: Aha. Pa reci to svom ćaći. Sigurno si od njega pokupio tu psihopatsku facu. A druge ljude komentiraj kad budeš znao nešto o njima. Nemaš pojma i zato zalokotaj blanju. Takvi kao ti izdrkotine ništa ni ne rade nego drkaju i komentiraju druge po fb. Sigurno ti je život jako ispunjen pa imaš viška vremena komentirati druge. Hvala ti Bože pa je sve manje takvih smradova u Hrvatskoj. Nije ni čudo sto nam je društvo u kurcu jer samo vjesite po fb i čekate kada će gamad novinarska nesto slagati da bi vi komentirali. Zato, objesi se, ako nemaš ništa pametnije za raditi. Ja imam, a i župan.

Pokupec: Vidim da ste od župana pokupili i gen za komunikaciju. Zauzvrat vam za predstojeće blagdane želim svako dobro, uz želju da svi obiteljski nasilnici budu procesuirani i u zatvoru. Vjerujem da se i vaša supruga slaže s tom mojom željom.

Županov sin: Jesam. Da je više takvih inteligentnih i poštenih ljudi kao župan, država bi bila daleko bolja. A takvi kao ti, da se prihvate motike, a ne srati po fb i naslađivati se sa tuđom mukom, gdje bi nam bio kraj. I ja tebi želim upola da te novinari spominju iako znaš da ni 1% nije istina, pa ćemo vidjeti kako je čitati komentare nebitnih ljudi i kakav je to osjećaj. A Božić i blagdane ću zaželiti nekome tko se ne petlja i ne komentira tuđi život. Adio.

Pokupec: Slobodno ga zovite “otac”, ovako zvuči kao da ste i sami počesto završili na debljem kraju šake pa ga se bojite. Sve je ok, ja ga se ne bojim, ne morate ni vi. Svako dobro i kako bi rekli u HDZ-u: “Neka institucije pravne države rade svoj posao”.

“Zapamti, karma je zajebana”

Županov sin: Da, otac mi je. I ne stidim ga se. Dapače. Rekao sam ti, želim ti samo dio onoga što ja i moja obitelj proživljavamo zbog novinarskog smeća. A takvi kao ti, ionako su nebitni. Ajd doviđorno.

Pokupec: Nisam rekao da ga se stidite, ali činjenica je da sin Borisa Lalovca nije imao potrebu javiti mi se s uvredama dok vi eto jeste. Vašoj majci sve najbolje i recite joj da bude hrabra, svatko normalan u Hrvatskoj ju podržava.

Županov sin: Sin od Lalovca, a i cijela Hrvatska je vidjela što je to smeće napravilo ženi, ima i video i slike. Moja mama nema ništa, ni slike, ni video, ni ozljede sto je i bolnica potvrdila. A to što se ona želi osvetiti tati zbog njegovog načina zivota, to je njihov problem. A i problem je sto se takvi sladokusci hvataju na novinarske natpise, a nemaju pojma što je istina. Bitno je čovjeka razapeti, a što je istina, koga to briga. Ali ok. Samo se vi naslađujte. Samo zapamtite, karma je zajebana.

Pokupec: Imam i ja video u kojem vaš otac nasilnički nastupa prema aktivistu Damiru Trnačiću, a taj mu nije jedini. Pa ćete mi oprostiti ako ne povjerujem da je on nevina žrtva svih s kojima se obračunava. Ako je nevin, vjerujem da će podići i dobiti tužbu protiv supruge. Sve ostalo je potvrda krivice. Lp

Ivan Pokupec kaže kako je nakon ovoga komunikacija završila, no sada kada je župan osuđen, dodaje:

“Činjenica je da će Alojz Tomašević nakon svega ostati politička figura. I ne neka minorna, neki selonačelnik. Već župan, prvi čovjek prostora na kojem živi 68,708 građana Republike Hrvatske. Tu sramotnu činjenicu omogućava Andrej Plenković i kriminalna skupina čiji je predsjednik. A za nju smo odgovorni mi, građani koji to dopuštamo”, zaključuje Pokupec.

S druge strane, Danijel Tomašević je doboko razočaran sudskom odlukom kojom je njegov otac zbog premlaćivanja supruge osuđen na deset mjeseci uvjetno uz dvije godine kušnje:

“Sramota, sramota, sramota”, kratko je jučer napisao na svom Facebook profilu.