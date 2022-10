SIN IVICE RAČANA SE VRATIO U POLITIKU! Zbog veza s Milanovićevom u SDP-u imaju velika očekivanja: ‘On je veza između dvije zaraćene strane’

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Umjesto Viktora Gotovca, dojučerašnjeg šefa SDP-ovog gradskog ogranka, u zagrebačkoj Gradskoj skupštini prisegnuo je Ivan Račan.

Riječ je o sinu bivšeg premijera i predsjednika SDP-a Ivice Račana koji je svoj sada već dugometražni staž u Socijademokratskoj partiji stvarao godinama pod teretom koji mu je ostavila očeva slava, kojega inače smatraju posljednjim pravim SDP-ovim ljevičarem, modernijim nego ovakvih kakvu su danas.

Marketinški mag

Račan mlađi rođen je 1973. u Zagrebu, a završio je obrazovni centar „Nikola Tesla“ (SSS – matematičar-informatičar). U karijeri je bio vlasnik PR agencije Maksima komunikacije, a sudjelovao je i u kampanjama triju hrvatskih predsjednika (Stjepana Mesića, Iva Josipovića i Zorana Milanovića).





Prije 12 godina Ivan Račan također je bio uz Zorana Milanovića. Naime, pred smrt Ivice Račana, SDP je tražio novog lidera. Zoran Milanović se odlučio kandidirati, a Račanov sin Ivan bio je među prvima koji ga je u tome podržao, pisala je Slobodna Dalmacija. U to je vrijeme već vodio PR agenciju Maksima komunikacije. Uz savjete i pomoć Ivana Račana, Milanoviću je tada pošlo za rukom na unutarstranačkim izborima pobijediti starije, poznatije i iskusnije protukandidate (Željku Antunović, Milana Bandića, Tonina Piculu).

Bio je zastupnik u Hrvatskom saboru, kamo je ušao kao zamjena za Zorana Milanovića, u vrijeme njegove vlade, od 23. prosinca 2011. do 28. prosinca 2015.

Kao saborski zastupnik bio u sukobu interesa

Kada je postao saborski zastupnik najavio je kako će prodati svoj vlasnički udio u agenciji Maksima. No, to, međutim, nije učinio. “S obzirom na to da sam zastupnik u Hrvatskom saboru, ne želim ‘appearance of impropriety’ i pribjegavanje uobičajenim odvjetničkim smicalicama. Ne želim repove iza sebe, smatram odgovornim ponašanjem prodaju tvrtke, želim biti miran i izbjeći da me zivkaju novinari i ispituju o sukobu interesa, odnosno da moram braniti neobranjivo”, kratko je Ivan Račan u razgovoru za T-portal u siječnju 2012. prokomentirao motive za prodaju PR agencije Maksima komunikacije, koju kasnije ipak nije prodao.

Bez obzira na to što je obećavao da vlasništvo u PR agenciji neće samo formalno prebaciti na odvjetnički ured, nego ga i prodati, SDP-ov zastupnik Ivan Račan to nije učinio. A važna politička previranja događaju se na zagrebačkoj političkoj sceni nakon raspada suradnje Možemo i SDP-a i smjene predsjednika Partije Viktora Gotovca.

Kako saznajemo, upravo bi Ivan Račan trebao biti nova veza između dvije zaraćene strane i pripremiti veliku koaliciju na parlamentarne izbore. Jasno je da neće biti moguće da ljevica preuzme vlast od HDZ-a ukoliko SDP i Možemo ne sklope pakt ili postizbornu suradnju, a bez suradnje u Zagrebu nemoguće je da se dogovore na nacionalnom nivou. Upravo bi sin bivšeg premijera trebao biti ta poveznica kao što je i njegov otac nekada znao pragmatično kalkulirati i pregovarati između naizgled različitih političkih opcija.

“Mali Račan je razuman i mogao bi biti ta spona koja će okupiti cijelu ljevicu. Ja ga čak vidim i kao budućeg premijera ili barem potpredsjednika u budućoj Vladi”, rekao nam je izbor iz SDP-a.









Također, njegova velika poveznica i povjerenje koje je imao od Zorana Milanovića mogle bi biti važan kotačić u mozaiku stvaranja buduće vlade RH jer predsjednik Milanović ima sve veći utjecaj u pozadini političke arene.