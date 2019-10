Sin Ivice Račana rastrančirao Predsjednicu zbog NK Rijeka: Ne stidi se toga što je obožavao srpske klubove i jugoslavenske jogurte

Autor: Dnevno

Ivan Račan, sin pokojnog šefa SDP-a Ivice Račana, reagirao je na izjave predsjednice Kolinde Grabar Kitarović o NK Rijeka. Razmišljanje Ivana Račana objavljujemo u cijelosti.

“Nakon što je predsjednica tresnula da je NK Rijeka bila ispostava Beogradskih klubova, upitao sam se jesam li kao klinac volio više Srpske nego Hrvatske klubove? Iako to zapravo uopće nije bitno, ljudska glupost je ipak beskrajna…

Često smo ljetovali na Kvarneru i tamo sam se prvi put susreo s nogometnim navijanjem i svime što je išlo uz to. Bila je 1979., možda 1980., a ja sam imao 6 ili 7 godina. Svuda na ljetovanju je bilo oduševljenje NK Rijekom. Dječje igračke, jastuci za plažu, ručnici i slično su često imali natpis NK Rijeka. Posebno pamtim bijele majice koje smo brat i ja dobili. bile su to prve majice kojih se sjećam da su na sebi imale sliku, fotografiju ekipe NK Rijeke na Kantridi. Bez obzira na to što sam rođen na Ravnicama, blizu stadiona Maksimir, NK Rijeka je označila moj prvi susret s nogometom, navijanjem i širokim identificiranjem sa sportskim klubom.

Došlo je s godinama, 1980 sam krenuo u drugi razred i s ekipom iz kvarta počeo odlaziti vikendom na utakmice Dinama. Često čak i u bijeloj majici sa slikom igrača NK Rijeke. Najstariji u našoj ekipi nije bio stariji od četvrtog razreda osnovne škole, a policija, tadašnja milicajci koji su radili na stadionu su nas puštali na stadion bez karata na tribinu istok, par minuta nakon što bi utakmica počela. Imali smo 8 do 10 godina, djeca s Ravnica i skoro svaku utakmicu smo bili na stadionu bez pratnje odrasle osobe. Pomalo nezamislivo danas, čak i nestvarno kad se toga sjetim.

Brzo je naravno došla 1981/82, sezona koja je obilježila moje djetinjstvo i nogometno navijanje. Uz Dinamo, koji je te godine osvojio prvenstvo, a ja skoro svaku domaću utakmicu gledao uživo na stadionu, bila je to godina i Radničkog iz Niša koji je došao do polu finala kupa UEFA. Bila je prava uživancija pratiti prvenstvo i europske utakmice. Za kraj tog ranog djetinjstva vezanog uz nogomet u ljeto 1982 je bilo Svjetsko prvenstvo u Španjolskoj, prvo koje pamtim s nevjerojatnim polu finalom Francuza i Nijemaca te jakim Talijanima koji postaju prvaci.





Rijeka, Dinamo i Radnički iz Niša. Kada bih slušao predsjednicu ispada da bih se trebao sramiti što sam kao klinac volio klub iz Srbije, a onda još i Rijeku proglašava nečime što nije bila. Svašta. Volio sam i jogurt. Najviše onaj u okrugloj plastičnoj čaši sa zelenim poklopcem koji se kidao. Zapravo sam pomalo i zahvalan predsjednici jer sam zbog nje naučio zašto je NK Rijeka obilježila ta ljetovanja krajem 70ih. Tada je osvojila dvije godine za redom Kup bivše države. Eto, čestitam. NK Rijeci”, ističe Ivan Račan.