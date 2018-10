SIN HDZ-ovca PRIJETIO NOVINARU: ‘Zatući ću ga, vući za kosu, platiti da ga prebiju’

Novinar je progovorio o nemilom događaju.

Novinari Ivan Žada i Iva Anzulović podnijeli su kaznenu prijavu Općinskom državnom odvjetništvu protiv 22-godišnjeg Ivana Đakića. Riječ je o sinu HDZ-ova saborskog zastupnika Josipa Đakića, zbog njegove javno iznesene prijetnje nanošenja teških tjelesnih ozljeda Žadi. Sin saborskog zastupnika izjavio je 10.listopada u kafiću Boom u nazočnosti niza svjedika, među kojima se našla i novinarka Anzulović, kako će pretući Žadu čim ga vidi, vući za kosu i platiti 500 eura nekome u Zagrebu da mu polomi kosti, javlja lokalni portal Virovitica.net.

O nemilom događaju Anzulović je obavijestila Žadu, te je kao svjedok pokušala prijaviti događaj kao najavu počinjenja kaznenog djela. Virovitička policija i nadležno Državno odvjetništvo njenu prijavu je odbilo primiti budući da je ona samo svjedok, dok je oštećeni u tome predmetu Žada, koji treba podnijeti prijavu, dok će se nju zvati ukoliko bude potrebno iznesti iskaz.

“Nemalo sam ostala iznenađena jer sam zvala i policiju u Zagrebu, kao i odvjetnicu Vesnu Alaburić kako bih provjerila jesu li zakoni koje ja znam, u svim izmjenama i dopunama, isti svugdje u zemlji ili u Virovitici postoje neki drugi. Naravno da su iz Zagreba potvrdili kako sam ispravno postupila te svatko može podnijeti prijavu i policiji i odvjetništvu što, po zakonu, i moram učiniti jer je kazneno djelo znati za najavu počinjenja kaznenog djela, a ne prijaviti ga”, objasnila je Anzulović kojoj je zanimljivo postgupanje ondašnjih državnih službi.

”Po njima je, dakle, sreća što znam kontakte Ivana Žade pa sam mu mogla prenijeti najavu fizičkog napada, ali što ako netko želi tući nekog drugog mog kolegu kojem ne znam broj mobitela, a policija odbija uzeti prijavu? Naravno da sam tog službenika policije prijavila MUP-u po broju značke i inzistirat ću na sankcijama.”, poručila je novinarka, a premda je prijetnja izrečena 10.listopada na prijavu su se odlučili tek sada nakon što je Đakić junior novinaru zaprijetio i na Facebooku.

“Da, neću šutjeti ‘novinarčiću’ Ivanu Žadi koji u zadnjih dvije godine piše raznorazne nebuloze, gadosti, neistine i gluposti o mome ocu, ne samo o mome ocu nego i o našem ministru Tolušiću, gradonačelniku Kirinu i direktoru Flore Željku Iharošu samo ZATO ŠTO TAJ ISTI JADNIK NIJE DOBIO POSAO KOJI JE PLAĆEN 15.000 kuna!”, piše Virovitica.net.

“Taj posao je tražio moga oca da mu pomogne da ga dobije, a kako mu otac nije želio pomoći krenuli su raznorazni jadni članci u kojima pljuje po njemu i ostalima. Zapamti jadni novinarčiću, ništa nećeš postići niti napraviti! Dugove vratiti nećeš, svoje okaljano ime i prezime nećeš popraviti, svoje probleme nećeš riješiti, neće ti biti bolje u životu.

Ja sam za svoga oca spreman i u zatvoru završiti DOŽIVOTNO ako treba, a ti si dobro razmisli!

MANI SE MENE, MOGA OCA I OBITELJI”, navodi se na Facebook profilu zastupnikova sina, prenosi Virovitica.net.

Upravo zbog navedenog statusa Žada je odlučio Josipa Đakića prijaviti zbog prijetnji, a nakon što se u medijima pojavila informacija o prijetnji u kafiću Anzulović je pozvala Đakića na kavu kako bi mu savjetovala da se javno ispriča njenom kolegi, što je ovaj odbio učiniti. Nije ovo prvi put da se u medijima u neugodnom kontekstu pojavljuju Đakićevi sinovi, svojedobno se tako pisalo o Hrvoju Đakiću.

. Ovaj mladić početkom 2010. godine na Ugljanu je izazvao incident tako što se prvo ispred jednog noćnog kluba potukao, a zatim nekoga čak i pokušao pregaziti svojim automobilom.Kako žive djeca hrvatskih političara može se objasniti na mnogo vrlo svježih primjera. Onome posljednjem javnost je svjedočila zahvaljujući medijskim napisima o Ivanu Culeju, koji je igrom slučaja sin HDZ-ova saborskog zastupnika Steve Culeja. Ovaj, u najmanju ruku nestašni, mladić nedavno se zaposlio kao policajac u zagrebačkoj Policijskoj upravi, a otac Culej te je prigode kazao kako mu je sin posljednji put iz policije izašao sporazumno, bez loših ocjena.

No, u međuvremenu se doznalo kako je protiv mladog Ivana dvaput pokrenut disciplinski postupak te je kažnjen zbog dvije povrede službenih dužnosti. Zadarska Liburnija, gradski prijevoznik koji broji oko 300 zaposlenika te godišnje ubire oko 50 milijuna kuna prihoda tvrtka je u kojoj je posao pronašao 35-godišnji sin Božidara Kalmete, koji je prije toga pet godina radio u banci.

Dino Bošnjaković, mladić je od 25 godina, a ako vam njegovo prezime zvuči poznato posve ste dobro povezali. Riječ je o sinu ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića, koji od studenog prošle godine predsjeda Nadzornim odborom komunalne tvrtke Ivakop iz Ivanić Grada. I u ovom slučaju potkrala se jedna slučajnost, ministar Bošnjaković inače je iz Ivanić Grada, kojim vlada HDZ-ov gradonačelnik Javor Bojan Lešo, dok je istovremeno mladi Bošnjaković u istome gradu član predsjedništva HDZ-ove mladeži te član predsjedništva Mladeži HDZ-a Zagrebačke županije. Osim aktualnih političara, sasvim sigurno vrlo zanimljivo zvuče i podatci o djeci hrvatskih političara koji su ostavili traga u novijoj hrvatskoj povijesti.

Ako je itko ostavio traga u novoj hrvatskoj povijesti, tada je to nedvojbeno pokojni predsjednik Tuđman. Od troje njegove djece, u političkim vodama relativno vješto pliva sin Miroslav, koji je ujedno doktorirao na zagrebačkom Filozofskom fakultetu. Nakon očeve smrti pokušavao se potvrditi kao vođa desnice, a kako mu to nije pošlo za rukom, nakon političkih lutanja, smiraj pronalazi u HDZ-u, a u medijskom prostoru opisivan je i kao Tuđmanovo dijete koje je najmanje profitiralo od svojega prezimena.

Drugi sin, Stjepan Tuđman poznat je po ugostiteljskim pothvatima i ne pretjerano uspješnom vođenju lokala na prilično atraktivnim lokacijama u Zagrebu.Njegove su tvrtke kao dobavljači zagrebačkog Studentskog centra, koncem devedesetih javno prozivane jer su cijene na fakturama bile višestruko više nego li one na tržnicama. Od ove neugodne priče Stjepan se povlači osnivajući tvrtku Patria film, koja je trebala snimati filmove, ali ni to mu nije pošlo za ruku pa je danas zapravo gotovo nemoguće saznati čime se bavi drugi Tuđmanov sin. Poznato je međutim da se kćerka Nevenka bavila poduzetništvom i to još od 1992., a između ostaloga bavila se prodajom tehničke robe. Koncem 90-tih osnovala je tvrtku koja je za Ledo pravila kornete.

U političkim vodama skrasio se i sin pokojnog Ivice Račana, Ivan Račan. Nakon završene srednje matematičko-informatičke škole, prilično se ozbiljno angažirao u SDP-u i to do te mjere da se u kuloarima pričalo o njegovom ogromnom utjecaju na bivšeg premijera Zorana Milanovića, s kojim je bio u prijateljskim odnosima. Ironično, na pretposljednjim parlamentarnim izborima Račanova agencija Maksima komunikacije, bila je angažirana u predizbornoj kampanji stranke Pametno.

Atraktivna kći jednoga od najutjecajnijih HDZ-ovaca Željka Reinera, svojedobno je odriješila kesu i stranci donirala čak 30 tisuća kuna, što ne bi bilo previše čudno da u to doba nije imala svega 19 godina. Nedavno je na svojem Facebook profilu napisala da počinje raditi za HDZ.

Sin Branimira Glavaša, mladi Filip zaposlen je u osječkom odvjetničkom uredu Marijana Hanžekovića, a bivši šef HSS-a Zlatko Tomčić ima tri kćeri. Nedvojbeno, najpoznatija od njih je Martina Tomčić Moskaljov, operna solistica i magistrica na Visokoj glazbenoj školi u Grazu. Njezina sestra Amika u Americi je studirala astrologiju, kojom se danas profesionalno bavi te je za 15 minuta konzultacija s ovom damom potrebno izdvojiti oko 400 kuna. Marija Tomčić najmlađa je u dinastiji, završila je Međunarodnu gimnaziju, studirala grafički dizajn te se okušala kao novinarka.

Daleko od politike djeca su HDZ-ova Andrije Hebranga. Sin Darko je projektni menadžer zaposlen u bankarskoj grupaciji Intesa, dok je kćerka Ivana doktorica znanosti zaposlena na Filozofskom fakultetu. Pokćerka Vanda završila je poslovnu školu u Americi, a jedno vrijeme bila je zaposlenica Agrokora.

Sin bivše premijerke Jadranke Kosor, viši je asistent na Katedri za komparativnu povijest hrvatske književnosti na zagrebačkom Filozofskom fakultetu.

U Londonu se školuje kćer bivše ministrice vanjskih poslova Vesne Pusić, dok Sanaderova kći Petra glumačku karijeru gradi ‘preko bare’. U Den Haagu se školovao sin SDSS-ova šefa Milorada Pupovca te je odnedavno zaposlenik riječkog Filozofskog fakulteta. Njegova sestra Tihana diplomirala je sociologiju i filozofiju. Hrvatsku je napustio sin bivšeg premijera Zorana Milanovića Ante Jakov, koji je u Zagrebu završio Klasičnu gimnaziju, a kći Ive Josipovića nedavno je započela doktorski studij na švicarskom Veleučilištu računalnih i komunikacijskih znanosti. Bandićeva miljenica Anamarija radi u tvrtki Combis, koja je u vlasništvu HT-a.

Sin ustavnog suca i bivšeg SDP-ovca Mate Arlovića, Vladimir također je dramatizirao ispred jednoga zagrebačkog noćnog kluba. Nije mu se, naime, dopalo što njega i društvo zaštitari nisu pustili u klub pa je prvo nasrnuo na njih, a zatim mokrio po autima u kojima su sjedile nepoznate djevojke. S njime u društvu tada je bio sin ondašnjeg glavnog državnog odvjetnika Branka Jordanića. Nije ova nezgoda bila prvi incident Arlovića mlađeg, jer se spominjalo da je jednom prilikom kao maloljetnik fizički nasrnuo na policajca. Unuk Josipa Manolića je pak na stranice crne kronike dospio nakon što je pucao ispred jednog zagrebačkog narodnjačkog kluba.