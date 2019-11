Sin Branimira Glavaša postao milijunaš temeljem iskaza dva svjedoka!

Autor: Marin Vlahović

Koprivnički portal “Podravski.hr”, jučer je objavio detalje sudske presude prema kojoj je sin Branimira Glavaša, mladi odvjetnik Filip Glavaš, postao jedini nasljednik milijunske imovine pokojne Mare Bareze. Prema pisanju ovog portala, što su prenijeli i drugi mediji u Hrvatskoj, sud u Koprivnici je ostavštinu pokojne menadžerice dodijelio Filipu Glavašu, temeljem iskaza njenih prijateljica. Darinka Mikačić i Mirna Jurković potvrdile su da im je Mara Bareza tri dana prije smrti u KBC-u Merkur usmeno rekla da svu imovinu ostavlja Filipu Glavašu. Darinka Mikačić vlasnica je tvrtke “Aeronautika” iz Koprivnice. Motiv za ostavinsku odluku pokojne Mare Bareza navodno je višegodišnje prijateljstvo s Branimirom Glavašem. Ovakvu usmenu oporuku pokušali su osporiti rođaci pokojnice, koji će se najvjerojatnije žaliti i na ovu presudu.

“Na ostavinskoj raspravi Viktor i Vesna pobunili su se protiv takvog ishoda smatrajući da u pismenoj oporuci tako nije stajalo, no pismena oporuka nikad nije pronađena te su pokrenuli spor kako bi dokazali da usmena oporuka nije važeća, no sud je nakon tri i pol godine suđenja ipak presudio u Glavaševu korist, a tužitelji će mu morati platiti i 65.300 kuna sudskih troškova. Kako stoji u obrazloženju presude, Marini rođaci Viktor i Vesna tvrdili su da Mara u trenutku kad je usmeno napravila oporuku, 16. siječnja 2016., s obzirom na svoje zdravstveno stanje nije bila sposobna rasuđivati te tako ostaviti pravovaljanu oporuku. Ipak, na sudu su se izredali sudski vještaci, prijatelji, liječnici, medicinske sestre i susjede Mare Bareze, pregledavala se policijska dokumentacija, podaci teleoperatera, obiteljske fotografije, medicinska dokumentacija, elektronska pošta, no ništa od toga nije pomoglo Flatzovima da dokažu da Mara nije sve ostavila Filipu Glavašu kojeg je smatrala svojim sinom. Okomili su se i na svjedokinje oporuke, Darinku Mikačić i Mirnu Jurković, te se pozivali na činjenicu da su se spomenute ‘pojavile’ tek 50 dana nakon Marine smrti 19. siječnja 2016., no obje svjedokinje kazale su da su to učinile tek kada su u Podravskom listu pročitale da pismene oporuke nema”, piše Podravski hr.

Inače, oporuke se prema zakonu i praksi dijele na redovite, privatne i javne. Postoje i treća kategorija oporuka, koje se klasificiraju kao oporuke u izvanrednim okolnostima. Usmena oporuka je oporuka u izvanrednim okolnostima. Ona je validna samo u slučajevima kada osoba nije zdravstveno sposobna, da u bilo kojem drugom valjanom obliku, izjavi svoju posljednju volju. Usmena oporuka može vrijediti jedino ako je usmena volja istodobno izražena pred dva svjedoka.

U posljednjih dvadesetak godina, Zakon o nasljeđivanju je doživio nekoliko izmjena i dopuna, ali stavak koji se odnosi na usmenu oporuku, ostao je nepromijenjen. Bez želje da komentiramo konkretan slučaj, možemo konstatirati kako se u sličnim primjerima, uz usmeni pristanak umiruće osobe, usmena oporuka može dokumentirati i najobičnijim mobitelom. Imovina Mare Bareze, koju je naslijedio Filip Glavaš, procijenjena je na nekoliko milijuna eura.