‘ŠIMPRAGA NATRAG NA TRAKTOR’ Pupovac se obrušio na kolege: ‘Tako je to kad vol pomisli da mu je dopušteno da bude bog’

Autor: Dnevno.hr

Hrvatski sabor u srijedu nastavlja sjednicu raspravom o prijedlogu rebalansa državnog proračuna za ovu godinu s pripadajućim dokumentima, kojim se previđa povećanje prihoda za 6,6 milijardi kuna, a rashoda za 10,9 milijardi kuna.

Na početku sjednice slobodna su izlaganja zastupnika.

Milorad Pupovac se javio za riječ.





“Jedan od zastupnika je za govornicom rekao da smo Srbe sveli na podnošljivu mjeru, umjesto opomene ili ograđivanja razišli su se uz razmjenu osmjeha, svođenje na podnošljivu mjera tijekom 20. stoljeća nije učinilo Hrvatsku niti slobodnijom ni sigurnijom. To može biti opasan nacionalni projekt koji može rezultirati trajnim stanjem unutrašnje nepodnošljivosti. Prije nekoliko dana je na nekom od naših nogometnih stadiona bilo skandiranje ustaškog pozdrava, jedan ili dva medija su informirali javnost i osudili, ostali su šutjeli, neki jer to nije vijest već je postalo kao dobro jutro. Prije koji dan osvanuo je grafit ‘Šimpraga nazad na traktor’. Mnogi mladi napuštaju Hrvatsku, ne uviđa se veza s onima poput Anje. Mnogi iz Sabora mogu se smatrati suautorima tog grafita. Mnogi su u tuđini započeli svoj život nerijetko zajedno, Anjini vršnjaci s ljudima iz autobusa, tako se hrvatski iseljenički autobusi i srpski traktori izmiruju u tuđini, a mi od svojine nastavljamo praviti tuđinu, sve što govorim nije posljedica svijesti već obijesti. Tako je to kad vol pomisli da mu je dopušteno da bude bog Jupiter”, rekao je Pupovac.

Marijan Pavliček se javio s povredom poslovnika.

“Pupovac je optužio neke zastupnike da su sukrivci za govor mržnje, ako je netko sukriv za brojno iseljeništvo, to su oni koji su na vlasti, a vi ste godinama na vlasti”, obratio se Pupovcu.