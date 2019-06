SILOBRČIĆ OŠTRO NA BORASA, KOLINDU I PLENKOVIĆEVOG OCA: Evo što je rekao o svima

Akademik Vlatko Silobrčić komentirao je u Newsroomu prijedlog rektora zagrebačkog Sveučilišta Damira Borasa koji predlaže osnivanje povjerenstva odlučivanje o izboru u počasno zvanje profesora emeritusa Marija Plenkovića, oca premijera Andreja Plenkovića, prenosi Hrvatska Danas.

“Ja ne mogu o gospodinu Plenkoviću starijem reći ništa u pogledu njegove profesionalne zasluge. Ono što ne spada u moj vrijednosni sustav je da se takve prestižne titule dodjeljuju ljudima koji nisu po potencijalu za napredovanje u jednakoj razini. Jednako tako mislim da je pogrešan potez predsjednice da doktorira dok je na dužnosti. I ovdje je samo pitanje etike i odnosa etike, jer o osobnim odnosima Borasa i Plenkovića ništa ne znam. Ali za mene to moralno nije dopustivo”, rekao je Silobrčić.

Dalje je dodao da misli da su postupci rektora Borasa u mandatu i pol, koliko vlada zagrebačkim Sveučilištem, u najmanju su ruku kontroverzni te da Boras ne radi svoj posao odgovorno, zbog čega zagrebačko Sveučilište gubi ugled na svim mogućim ljestvicama u svijetu.

Na novinarsko pitanje o što znači zvanje emeritus, Silobrčić je rekao da to varira u praktičnom smislu od fakulteta do fakulteta.

“Zvanje emeritus daje mogućnost da se i dalje predaje, akademik dobiva svoju sobu te i dalje može biti aktivni član fakulteta. U svakom slučaju to je jedna titula koja znači priznanje za dosadašnji rad, a kad ste tako bili dobri prije, daje vam mogućnost da nastavite raditi i dalje”, objašnjava.

Dosadašnji rad rektora Borasa samtra kontraproduktivnim za Sveučilište.

“Senat dozvoljava rektoru da radi sve što radi, zbog čega je i on u najmanju ruku suodgovoran. Neke od njegovih odluka, kao i ta da bira rektora u drugi mandat, također spada u loše vođenje Sveučilišta. U Senatu sjede delegati pojedinih fakulteta, ali kakav je to delegat koji na svom fakultetu ne konzultira nikoga, nego donosi odluke po svom nahođenju. Taj je Senat u stanju preko noći donijeti promjene propisa koji se odnose na pojedine članove vodstva Sveučilišta i koje se primjenjuju retrogradno, što je protuzakonito. Ne može se mijenjati etički kodeks, a oni su to uspjeli napraviti preko noći”, govori akademik.

“Vlast pretendira da stvara autonomna tijela koja bi ona sama kontrolirala, kao što su pravobraniteljice, Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa… Postavljate tijelo koje vas treba korigirati i kada onda ono uradi to što ste tražili, vi ga ignorirate ili raspustite.

To je dokaz da političari vode računa samo o vlastitom interesu, jer paraliziraju djelovanje autonomnog tijela koje ih treba korigirati. Ocjena Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa je argumentirano napisana, dobro analizirana odluka, a sada samo pokušavaju naći način da ju ignoriraju. Zabrinut sam za sudbinu Sveučilišta i države. Trebalo bi donijeti novo vodstvo. Ne možete tražiti da tijelo koje ste vi modulirali vas savjetuje u općem interesu. Ono će uvijek pognuti glavu i napraviti ono štto ste vi htjeli da ono napravi”, kaže Silobrčić.