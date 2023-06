Silni milijuni iz Ine trebali su biti upumpani u HDZ? Ključno pitanje afere: ‘Je li Filipović napokon gotov ili će i njega šef braniti do samoga kraja?’

Autor: Mirko Jozić / 7dnevno

Nema u timu premijera Andreja Plenkovića puno ministara koji su javno eksponirani, ali u skupinu onih koje mediji prate u stopu nedvojbeno spada ministar gospodarstva Davor Filipović, nesuđeni zagrebački gradonačelnik, koji usput budi rečeno spada i u skupinu Plenkovićevih mladih lavova i kadrova od posebnog povjerenja. Kada se pak u medijskom prostoru progovara o Filipoviću, to rijetko kada bude zbog reforme gospodarstva i nekih revolucionarnih ideja u njegovu sektoru. Većina se napisa svodi na ministrove gafove, a odnedavno i na afere na koje su Plenkovića u vladajućoj stranci upozoravali i prije nego što je ovaj ambiciozni mladić preuzeo svoj resor.

Dugo Filipovića povezuju s aferom INA, a ovih dana u medije se probila njegova komunikacija s Goranom Husićem, suvlasnikom tvrtke OMS Upravljanje, koja je baš od INA-e kupovala iznimno povoljan plin te ga potom prodavala po deset puta višoj cijeni. Kako se može vidjeti iz komunikacije koju su ostvarivali ministar Filipović i poduzetnik Husić, njihovi razgovori bili su vezani uz stanje na tržištu plina, što su otkrili istražitelji koji su Husićev mobitel zaplijenili nakon što je u INA-i izbila golema afera i nakon što se doznalo da je zbog tog biznisa INA ostala bez milijardu kuna zarade na vlastitom plinu. Husić i Filipović izmijenili su stotine poruka u kojima suvlasnik OMS-a objašnjava ministru pojedinosti o preciznim količinama plina koje ulaze i izlaze iz Hrvatske.

Negira komunikacije

Husić je inače zbog afere INA privođen baš kao i Damir Škugor, zbog kojeg je Filipović, prema osobnom priznanju, prije desetak dana ispitan u USKOK-u, što nije neugodno samo za ministra nego i za premijera Andreja Plenkovića, kojemu nova afera omiljenog ministra stiže uoči početka kampanje za treći mandat pa se postavlja pitanje hoće li biti prisiljen napokon se riješiti ministra gospodarstva ili će, kao i u prethodnim slučajevima ministara pod aferama, do samoga kraja ostati i uz dečka koji se za stranku žrtvovao kao kandidat za gradonačelnika Zagreba. Premda Filipović demantira SMS-komunikaciju i poznanstvo s Husićem, upitno je kako će se ova priča odvijati jer ne treba zaboraviti ni to da je Filipović bio član Nadzornog odbora INA-e dok se ondje odvijala ova megaafera. Premda ministar Filipović tvrdi da mirno spava, u HDZ-u nisu previše oduševljeni ovom izglednom novom aferom te smatraju da Plenković s tim treba biti oprezan jer nije nepoznanica da su Filipovića prozivali i zbog komunikacije sa Škugorom, što je on također demantirao.





Treba, međutim, spomenuti da Filipović nije jedini Plenkovićev suradnik koji se povezuje s privedenima u zaboravljenoj aferi INA, u tom kontekstu spominjao se i Vladin glasnogovornik koji je navodno također razmjenjivao poruke sa Škugorom, a i premijera Plenkovića povezivalo se s nekadašnjim šefom Hrvatske odvjetničke komore Josipom Šurjakom, s kojim je studirao, a koji je također priveden u sklopu ove afere. S aferom INA povezivao se i glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić, koji je kumski povezan sa Šurjakom, a u korektnim je odnosima i sa Škugorom koji je član maksimirskog HDZ-a i koji je često kontaktirao s glavnim tajnikom stranke, ujedno i Plenkovićevim prijateljem iz djetinjstva.

Pitanje na koje se u aferi INA još nije odgovorilo jest je li pokradeni novac možda trebao biti upumpan u HDZ i poslužiti u svrhu nadolazećih kampanja kao što se to spekulira po kuloarima u kojima se ovaj slučaj uspoređuje s Fimi medijom. Plenković je po svemu sudeći bio uvjeren da će ova neugodna, ali velika priča pasti u zaborav odlaskom Nike Dalića i njegove družine iz Uprave INA-e, što se možda i dogodilo, ali samo privremeno. Afera INA ponovno se aktualizira, a s njom u prvi plan usred kampanje za Plenkovićev treći mandat stiže Filipović, o kojemu i unutar HDZ-a govore kao o jednom od najvećih premijerovih promašaja, ne samo zbog potencijalnih afera nego i zbog nedostatka znanja i iskustva u upravljanju ovako složenim sektorom. Ipak, ne treba zaboraviti da Filipović u Vladu nije došao tek pukim spletom okolnosti, on je prije toga bio u NO-u Hrvatskih šuma, koje su se također pokazale kao aferaška tvrtka.

Mutna priča

Sve i da Filipović doista nije imao nikakvog doticaja sa sumnjivcima koji se spominju u kontekstu ove afere, evidentno je da njegove loše komunikacijske vještine u probleme dovode kompletan HDZ, ali i premijera Plenkovića, čega su svjesni i u Vladi, u kojoj smatraju da bi nastavak otvaranja afere INA mogao biti itekako opasan, posebice ako se istraga nastavi širiti. Ministar, prema riječima naših sugovornika iz HDZ-a, ne ostavlja dojam da govori istinu o razgovorima s akterima afere INA, koja je sama po sebi toliko opasna da bi mogla dovesti u pitanje opstojnost Vlade.

I kada je Filipović imenovan ministrom gospodarstva, naši su sugovornici upozoravali na to da bi zbog njega mogla pasti Vlada, povezujući ga s HDZ-ovom hercegovačkom ekipom koja je bliska odbjegloj braći Mamić, pri čemu se ponajprije mislilo na poduzetnika Renata Koraća, vlasnika kladionica u susjednoj BiH, koji je Mamiću svojedobno posudio 45 milijuna kuna.

Tim je novcem njegova bivša supruga Marina podmirila dug državi koji je nastao na temelju pravomoćne sudske presude iz Osijeka te je spriječena ovrha države nad blokiranom imovinom Mamićevih. Uz to što se povezivao s braćom Korać, koja su bliska Draganu Čoviću iz HDZ-a BiH, Filipovića se povezivalo i s utjecajnim splitskim HDZ-ovcima, no on je u javnom prostoru uglavnom percipiran kao Plenkovićev kadar. Ako se afera INA nastavi rasplitati i ako se doista potvrde teorije o Filipovićevim vezama i razgovorima s protagonistima ove mutne priče, to bi se zaista moglo obiti o glavu i premijeru Plenkoviću, bez čije privole ovaj nikada ne bi ni postao ministar.