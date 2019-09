SIGURNO STE NASJELI! Ovo je najveća prevara restorana na Jadranu! Nevjerojatno što rade

Autor: dnevno.hr

”To je sramota za naš turizam jer to su ugostitelji koji rade samo ljeti, oderu ljude i nestanu, briga njih hoće li se gost vratiti, oni će dogodine raditi nešto drugo ako ne bude turizma”, tvrde za Slobodnu Dalmaciju ogorčeni Šibenčani, a osim toga, iskusni ugostitelji progovorili su o prevarama u restoranima, s posebnim naglaskom na onima koji nude prevelik izbor posve različitih jela. Naime, teško je povjerovati da su baš svakog dana sve namirnice iz jelovnika svježe, a osim toga, prilozi nisu od sezonskog povrća. Sve je to znak da se radi o zaleđenim i konzerviranim namirnicama, koje nisu loše, ali ugostitelj bi na to gosta morao upozoriti. O ribi iz leda odavno se već sve zna, no najčešća prevara je lignjun koji je pržen na kolutiće te se prodaje kao lignja koja je u nabavi gotovo sedam puta skuplja od lignjuna pa se samo na kilogramu odmrznutog lignjuna prodanog pod lignju zaradi 500 kuna.