Šibenčanka koja je preselila u Britaniju: ‘Nikad se neću vratiti! Pobjegla sam od mržnje..’

Autor: Dnevno

Svoju priču detaljno je iznijela.

Šibenčanka Višnja Drmić, 50-godišnjakinja je koja se uputila u Veliku Britaniju, gdje je kako prepričava za Slobodnu Dalmaciju s djecom nastoji početi bolji život.

“Kada se žena od 50 godina odluči na tako nešto, sigurno je da iza toga mora stajati neki dobar razlog. Majka sam triju kćeri, najstarija ima 32 i udata je. Druge dvije se još školuju, jedna je na fakultetu, a druga u srednjoj, maturantica. Kako se obje školuju u Splitu, to je zahtijevalo ne samo odvojen život nego i dobru financijsku konstrukciju”, kazala je Višnja, dodajući da su izdržale tri godine. Ona je radila tri posla, uz onaj obiteljski dva dodatna. Najstarija kći pomagala je u obiteljskom poslu, predano su učile, a u ljetnim mjesecima radile. Srednja kći je i tijekom studija pri polaganju ispita konobarila, ali početkom četvrte, zadnje godine školovanja, Višnja je, kaže, pokušala napraviti financijski plan za cijelu godinu. Tada ju je, kako kaže, svladao očaj. Njihov mali biznis, s obzirom na prihode, nije bio dovoljan za sve njih. Shvatila je da bez obzira na trud, ne bi uspjele preživjeti u Hrvatskoj.S vremenom, nakon što je kćerka poslala motivacijsko pismo sveučilištima u UK stigao je odgovor, a ona ostala u nevjerici jer je primljena.

”Nakon što sam se isplakala od sreće, pročitala sam ga opet. To pismo i način na koji su se oni obraćali mom djetetu, bio je fascinantan. Pomislila sam da je država s takvim šansama, s takvim poštovanjem prema obrazovanju, mladim ljudima i talentu, mjesto gdje sam možda trebala živjeti? To je bilo to. A ostalo se samo od sebe posložilo”, istaknula je Šibenčanka koja se potom obrazovala za njegovateljicu.

“Njegovatelji nisu medicinska pomoć već pomoć pri svakodnevnom životu. To nije moje zanimanje, ali shvativši da je edukacija kvalitetna i da u tom poslu nema puno troškova jer živite kod klijenta, osiguran je smještaj i hrana, odlučila sam se na taj korak”, kazala je i dodala kako je rješavanje papirologije vrlo jednostavno jer UK prima hrvatske građane i sva zakonska regulativa je s tim usklađena.

”Sada znam da sam došla s predrasudama. I to mnogima. Hrana je ista, cijena, čak i jeftinija nego u Hrvatskoj. Ponuda velika. Ako kuhate sami, u svom stanu, manje potrošite nego u Hrvatskoj. Stanovi jesu skupi, no u manjim gradovima cijene su niže. Jedan naš momak iz Zagreba je izrentao cijelu kuću s cimericom za 1.200 funti (10.300 kuna), a on zarađuju četiri tisuće funti ili 26 tisuća kuna. Mislim da je odnos jasan”, otkrila je napominjući da su restorani i drugi ugostiteljski objekti znatno skuplji.

Osim financijske nesigurnosti, pobrojala je i neke druge stvari koje su joj smetale u Hrvatskoj.

“Mržnja, rasizam, primitivizam, nasilje, netolerancija, korupcija, nepotizam, osuđivanje drukčijih i slabijih, institucije koje ne rade svoj posao, uhljebi, nepravda, kvazi poduzetnici, visoka davanja, male plaće, truli sustav, politički usmjerene institucije, manjak građanske hrabrosti, intelektualci u svojoj zoni komfora, netolerantni akademici, siromaštvo, turizam baziran na prijevari, ‘fake news’… jesam li nešto zaboravila?”, kazala je Višnja Drmić za Slobodnu Dalmaciju.