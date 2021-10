SEVERINA NEĆE, MILANOVIĆ HOĆE! Dodikovi unosni poslovi po Hrvatskoj: Radio je i za državu

Hrvatski predsjednik Zoran Milanović koji se u posljednje vrijeme promovira kao jedan od najvećih boraca za prava hrvatskog naroda u BiH, nakon nedavnog sastanka s Bakirom Izetbegovićem sastao se i s predstavnikom srpskog naroda u BiH Miloradom Dodikom.

‘’Sastanak predsjednika Milanovića s gospodinom Dodikom nastavak je aktivnosti Predsjednika Republike u cilju stabilnosti i funkcioniranja Bosne i Hercegovine, te ostvarenja legitimnog predstavljanja sva tri konstitutivna naroda u skladu s Daytonskim sporazumom. S tim ciljem predsjednik Milanović je ranije održao sastanke s Bakirom Izetbegovićem, predstavnikom bošnjačkog naroda i Draganom Čovićem, predstavnikom hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini”, poručeno je iz Milanovićeva ureda povodom sastanka sa srpskim članom Predsjedništva BiH, čiji Savez nezavisnih socijaldemokrata vlada takozvanim entitetom Republika Srpska.

Poznato je da je Dodik za člana Predsjedništva Bih iz redova srpskog naroda izabran na općim izborima održanima 2018.godine, a poznate su i Dodikove osebujne izjave u sklopu kojih se doticao i Hrvata pa je tako jedne prilike detektirao kako su svi problemi Hrvata koji žive u njegovoj Republici Srpskoj riješeni te da njega zapravo Hrvati vole. Pita li se Dodika BiH je iluzija koja ne može funkcionirati.

Stiže Una tv

‘’Kakva BiH, u kojem smislu se ona osjeti u Banja Luci? Imate ovdje nekoliko njih koji dobivaju nešto para od nevladinih organizacija. Dominantan broj, 98 posto njih smatra da je ovo nemoguća zemlja, smatraju to i Hrvati, ali su previše mali, boje se majorizacije dodatne pa ja govorim umjesto njih, a oni mi kažu ‘bravo gospodine Dodik’””, pričao je ljetos prvi čovjek RS-a koji u Hrvatskoj ima nemale financijske interese. Uskoro se u našoj zemlji pokreće Una tv, regionalna televizija čiji se hrvatski studio već uređuje u kompleksu Sky Office u Zagrebu, dok se paralelno s time vode pregovori o televizijskim transferima poznatih televizijskih lica sa sadašnjih na novu televiziju. Poznato je da se bivša voditeljica Provjerenog Nove TV popularna Ivana Paradžiković spominje kao jedno od najjačih pojačanja Una TV-a, na kojoj bi voditeljsku palicu u Dnevniku trebao preuzeti donedavni RTL-ov reporter Josip Šarić, prije nekoliko dana potvrđen je prelazak Matee Dominiković s N1 televizije, a uz nju, kao pojačanje u informativni program stiže još jedan RTL-ov reporter, riječ je o Petru Panjkoti.

S novom regionalnom televizijom povezuju se i RTL-ovci Ivan Žada i Nataša Vidaković, ali i nekadašnja novinarka Nove TV Ivana Tomić. Palicu urednika zabavnog programa preuzima Daniel Delale, spominju se tu i pjevačica Maja Bajamić te brojna druga poznata domaća lica među kojima se našla i Severina Vučković koja je trebala imati svoj show na ovoj televiziji, a koja je odustala zbog toga što se kao suvlasnik projekta navodio Dodikov sin Igor.

“Imali smo vrlo ugodne radne sastanke i doista smo dogovorili da ćemo raditi, čak smo krenuli s okupljanjem ekipe. Međutim, onda se u medijima pojavila informacija da je riječ o ‘Dodikovoj televiziji’, pa se odjednom samo moje ime počelo pojavljivati uz njegovo. Na kraju se uspostavilo da je doista riječ o partnerstvu s obitelji Dodik. Ne želim sudjelovati u projektu koji ima veze s osobom koja vrijeđa žene na najgori način i koji ne priznaje da je u Srebrenici počinjen genocid”, navela je pjevačica razloge odustajanja od već dogovorenog angažmana.

O Dodikovom angažmanu u Hrvatskoj govorilo se i prije pokretanja spomenute televizije, odnosno u vrijeme kada je raspisan natječaj za gradnju pristupnih cesta Pelješkom mostu za dionicu Duboka-Šeparović. Očekivano, na raspisani natječaj stiglo je mnogo ponuda, među kojima se kao najbolja uspostavila ona tvrtke Integral Inženjering iz Laktaša u susjednoj BiH. Riječ je o iznosu od 321 milijun kuna, dok je procijenjena vrijednost radova iznosila 482 milijuna kuna bed PDV-a. S vremenom se saznalo kako je s navedenom tvrtkom povezan upravo Dodik. Naime, za Integral se svojedobno zainteresiralo i Tužiteljstvo BiH zbog sklapanja poslova s Dodikom, a ova tvrtka stoji iza mnogih vrijednih projekata u susjednoj zemlji, od gradnje mostova do izgradnje cesta. Riječ je o poslovima teškima 300 milijuna kuna, dok veći dio poslovanja može zahvaliti tretmanu što ga uživa ova tvrtka koja je, među ostalim, gradila i administrativno sjedište vlade RS u Banjoj Luci.

Suradnja s Integralom

Dodik godinama na raznim projektima surađuje s Integralom, a gradili su i stambeno-poslovne objekte. Tvrtka je ovo koju se spominjalo i u kontekstu 380 milijuna kuna vrijednog natječaja za gradnju poddionice Beli Manastir-most Drava na autocesti A5 Beli Manastir-Osijek- Svilaj kada se spominjalo poništenje natječaja radi odustajanja tvrtke Integral Inženjering od toga posla. Naime, na nadmetanje za gradnju te poddionice na hrvatskom dijelu koridora 5C stigle su tri ponude, od čega je samo Integralova bila u okviru procijenjene vrijednosti radova. Tvrtka iz BIH ponudila je da će tih 17,5 kilometara ceste sagraditi za 359,1 miliju kuna. Vrijednost ponude kineske kompanije Sinohydro Corporation iznosila je 416,1 milijun kuna, dok je prema pisanju 'Večernjaka' zajednica ponuditelja Osijek-Koteks, Gravije, Cestorada i PZC-a Brod ponudila 446,1 milijun kuna.









“Potvrđujemo da Integral inženjering, nakon što je jednom već produljio rok valjanosti svoje ponude, to nije ponovno učinio. Pri tome smo se vodili procjenom stanja i kretanja na tržištu”, objašnjavali su iz Integrala tada razloge svojeg odustajanja, no zato tvrtka koju se po BIH medijima povezivalo s prvim čovjekom RS-a nije odustala od radova na pruzi Dugo Selo-Križevci gdje je bila podizvođač radova. Kada govorimo o samom Dodiku i njegovoj imovini, treba reći da je on jedan od najimućnijih bosanskohercegovačkih političara, no kao vlasnici većine njegova imetka vode se članovi njegove obitelji.