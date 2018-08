ŠEŠELJ O OLUJI I GOTOVINI: ‘Pitao sam ga zašto ne prizna da su akciju vodili Amerikanci’ Odgovor je iznenadio…

Autor: R.M.

Iz prve ruke govorio je o vojno-redarstvenoj akciji koju nije uspoređivao s vlastitim iskustvima tijekom neuspjelog pokušaja uspostave granica Virovitica-Karlovac-Karlobag.

‘Krajinu su izdali radi ‘privremene’ Hrvatske, to je Holbrookovo maslo – to sam vidio na turneji s Vučićem’

“Krajem januara izašao sam iz zatvora, četiri mjeseca sam tamo proveo. Tokom februara već sam znao da se prave neki dogovori. Da se Republika Srpska dijeli po principu 49-51 i da je dogovoreno da se Krajina izda, odnosno da se prepusti Hrvatima. To je Holbrooke isposlovao. To je bilo 95′. U martu sam otišao u zapadni dio Krajine, imao sam tamo turneju s Aleksandrom Vučićem i Radikalima, nismo htjeli širiti paniku. Ali smo upozoravali narod da dolaze teška iskušenja i moraju biti jedinstveni. Kupres je predat bez velike borbe, Glamoč bez skoro ikakve borbe … Bio sam u Grahovu, Hrvati su nas zasuli arteljerijom, a s naše strane nije bilo gotovo nikakvog odgovora. Svojim očima sam promatrao kako Hrvati prave put uz Dinaru, nitko s naše strane to nije ometao. Dakle, i Grahovo je predano.”

Šešelj nastavlja. “Nijedan jedini metak nije ispaljen iz Republike Srpske. Ni kada nam je padala Slavonija, ni kada nam je padala Krajina. To je bilo dogovoreno. Hrvati su na Grahovo izvukli višecijevne bacače raketa. Oni izbacuju rakete koje ne razaraju. Ubijaju živu silu i civile, no na zgradama eventualno skidaju crijep. Nemaju razarajući efekt, već zastrašujući. Stanovništvo je bilo teško uzdrmano, a komanda se isto nije snašla … Mrkšić je u Haagu rekao da je ispaljeno 10.000 raketa, no sudsko vijeće je prihvatilo da je ispaljeno oko 1.000 raketa. Možda je istina negdje na sredini … Svo stanovništvo bilo je u panici. Naša vojska imala je prilično dobro utvrđene položaje prema zapadu. Nitko nije očekivao napad iz drugog smjera … Mrkšić se sam ponudio da preotme Dinaru od Hrvata, no ovi iz Republike Srpske su mu zabranili da se miješa.”

‘Manastir Krka je svetosavski i star iljadu i dvesta godina’. Iako je Sveti Sava rođen tek 1169.

Šešelj nije priznao vojni poraz, dapače. “Hrvati nas nisu pobijedili, Krajina je bila žrtvovana. Okupirali su nas zahvaljujući Amerikancima. Kompletnu akciju vodio je američki IMPR. Angažirani su umirovljeni generali i časnici. Razgovarao sam s Gotovinom … Ja sam ga pitao kad je već bio optužen – što nisi izjavio tamo da ti nisi zapovijedao već Amerikanci? I nije htio pričati o toj temi, no vidim da mu je poslije obrana intervenirala i mislim da je to jedan od razloga njegovog oslobađanja, uz pet milijuna eura kojim je Hrvatska potplatila suca Theodora Merona koji je sam išao u Zagreb po te pare, dva tri dana prije izricanja presude. O tome sam pisao u knjizi ‘Srbi moraju osloboditi Republiku Srpsku Krajinu’.” Voditelj ga je pitao koliko je tako što uopće danas realno, a Šešelj je rekao da su u znak odmazde na priznanje Kosova Srbi trebali priznati vladu SAO Krajine u egzilu.

“Gadan potez Hrvatske prema Srbiji treba iskoristiti! Dajmo im do znanja da Republika Srpska Krajina nije zaboravljena!” Dodaje da je SAO Krajina imala sve formalne stavke da bude država unatoč nepostojanju međunarodnog priznanja, te je na nelegalan način okupirana. Nije spomenuo je li pri tom proglašavanju državljanstva bilo etničkog čišćenja Hrvata ni je li JNA trebala napasti i SAO Krajinu pod istim motivom ‘separatizma od Jugoslavije’. Naveo je da iz svih srpskih zemalja diljem svijeta ‘pati’. Na kraju su pričali o premlaćivanju Delije s ćirilićnom tetovažom navijača Crvene Zvezde iz Knina. “Ići na teritorij te privremene Hrvatske? Zaslužuje i batine i da mu auto bace u more!” Ostali gosti potvrdili su da u Hrvatsku ‘idu kući’ pošto su ‘deca zbunjena’. A manastir Krka je ionako svetosavski i star je ‘1200 godina’. Iako je Sveti Sava rođen tek 1169…