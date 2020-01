Šerić povukao žalbu za zatvor Zavadlava: ‘Cilj je da se istraga što prije nastavi’

Autor: Dnevno

Branko Šerić, odvjetnik Filipa Zavadlava, povukao je žalbu i na istražni zatvor i na rješenje o istrazi. Cilj je, kaže, da se istraga što prije nastavi i da se u opsežnim vještačenjima što prije utvrdi njegovo psihičko stanje i prije, i za vrijeme ubojstava, prenosi HRT.

“Apsolutno je nedopustivo podržavati uzimanje pravde u svoje ruke, ali protestiranje protiv stanja u državi je legalno i to zabranjivati, makar i na indirektan i fin način je na pragu diktature”, poručio je Šerić. “Svatko u gradu je slobodan izraziti svoje mišljenje. Nema nijednog razloga da mi ne odobrimo javnu površinu. Naravno, to će odraditi i nadležne policijske snage”, poručio je Šerić.

Dozvolu za posjet Filipu je dobio, a kaže da će ga najvjerojatnije posjetiti u petak. “Njegov otac mi je dao punomoć, a u trenutku kada nema kontakta s njim, a to nije uspio niti sudac istrage niti državni odvjetnik, punomoć može dati blizak član obitelji. Kao njegov branitelj sam kontaktirao i sa županijskim državnim odvjetnikom i sa sucem istrage i nema nikakvih prepreka da ja njega i dalje branim, a kako će on reagirati to ćemo vidjeti. Dovoljno sam rekao da će psihijatrijsko vještačenje dosta toga pokazati, a ako kažem da je to moja strategija to znači da ću utjecati na psihijatrijsko vještačenje, a to bi bilo strašno”, rekao je Šerić, kako prenosi Dalmatinski portal.

Prokomentirao je i iskaz Filipove majke Etel od prije nekoliko godina kada je na sudu rekla da je njezin sin Filip psihopat. “Takve riječi trebate probati tumačiti u odnosu na onoga tko govori i u odnosu na onoga na koga se odnosi. Kriviti centar, policiju ili državu je sasvim deklasirano u ovom trenutku, ali ako ljudi osjećaju nezadovoljstvo imaju pravo protestirati”, zaključio je odvjetnik.

Pomorcu osumnjičenom za trostruko ubojstvo u središtu Splita zbog straha od ponavljanja nedjela, ali i posebno teških okolnosti počinjenja kaznenih djela određen je jednomjesečni istražni zatvor. Splitska policija protiv njega je podnijela kaznenu prijavu zbog ubojstva trojice muškaraca i općeopasnih radnji. Upućen je u Zatvorsku bolnicu Zagreb.

Osumnjičenik za trostruko ubojstvo u subotu popodne u splitskom naselju Varoš zbog psihičkog stanja nije bio sposoban iznijeti obranu u tužiteljstvu zbog čega je proglašen raspravno nesposobnim i upućen je u Zatvorsku bolnicu Zagreb u Svetošimunskoj.