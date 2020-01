SEKUNDE DO KUJUNDŽIĆEVA ODLASKA? Prima ga Plenković: Prije toga održao bitan sastanak

Premijer Andrej Plenković uskoro će primiti ministra zdravstva Milana Kujundžića u Banskim dvorima, te bi se nakon toga trebala znati i njegova sudbina, no čini se kako je situacija u najmanju ruku neizvjesna, jer se ministar nije pojavio na konferenciji za medije Ministarstva zdravstva, umjesto toga susreo se sa svojim odvjetnicima. Interes za ovaj slučaj pokazalo je i zagrebačko Županijsko državno odvjetništvo koje će se pozabaviti medijskim napisima vezanima uz minbistrove nekretnine. Pitanje koje ostaje visjeti u zraku jest hoće li Kujundžić podnijeti ostavku, on se kako doznajemo do danas tome opirao te Plenkovića uvjeravao da je ucjenjen i da mu se podmeće. No, izgleda kako je on po Plenkovića postao prevelik uteg te da bi se uskoro uistinu s njime mogao pozdraviti.