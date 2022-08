ŠEKS VIŠE NEMA CURU: Ovo ljeto provodi sam u Petrčanima, odnos s mladom djevojkom misteriozan na svim razinama

Autor: Mirko Jozić/7dnevno

Prošlog su ljeta HDZ-ova doajena Vladimira Šeksa obilježili medijski napisi o njegovoj novoj ljubavi, odnosno o misterioznoj, ali atraktivnoj crnokosoj djevojci, čiji se identitet do danas nije otkrio premda je i iz fotografija zaljubljenog para bilo vidljivo da je žena koja u stopu prati Šeksa osjetno mlađa od njega. Ne želeći eksponirati damu koja mu je pravila društvo, Šeks je u jednom trenutku u svojim medijskim istupima uistinu potvrdio da je njegovo srce ponovno zauzeto, no naglasio je kako zbog zaštite privatnosti svoje bolje polovice ništa više od toga ne kani otkriti. Dok je Šeks identitet svoje mlađahne partnerice skrivao od javnosti, HDZ-ovci su brujali o toj, u to doba novoj ljubavi, koju Šeks doduše nije skrivao od svojih stranačkih kolega. Štoviše, ona mu je pravila društvo na stranačkim skupovima, a s njom se družio i tijekom ljetnog odmora koji tradicionalno provodi u Petrčanima kod Zadra, gdje ima vilu koja se nalazi u prvom redu do mora, a nad kojom Šeks vlasništvo dijeli s posinkom Karlom Resslerom, koji je također sa suprugom Karlom i djecom čest gost tog obiteljskog ljetnog doma.

Na svim razinama

Ove godine u Petrčanima je nekolicina poznavatelja Šeksove obitelji prepoznala njegovu kćer Zrinku Poštić, šeficu Općinskog suda u Osijeku, koja, za razliku od ostatka obitelji, nikada nije pokazivala neki interes za politiku, niti su se mediji ikada pretjerano interesirali za njezinu karijeru. Štoviše, i u samom Osijeku Šeksovu kćer opisuju kao profesionalnu sutkinju koja nikada nije željela da se njezina karijera povezuje s karijerom njezina oca, koji se više od dva desetljeća smatra jednim od najutjecajnijih ljudi u domaćem pravosudnom sustavu. Šeksov je utjecaj po svemu sudeći sve manji, ovo ljeto na Jadranu provodi sam, a upućeni svjedoče da on i mlada dama koja mu je lani pravila društvo više nisu zajedno. Oni koji ga u Petrčanima imaju prilike sresti tvrde da je Šeks godinama vjeran istim ritualima, odmor provodi u ležernoj odjeći sa šeširom na glavi, a u popodnevnim satima često svrati do obližnjeg kafića u kojem popije kavu i prelista dnevne novine pa istu rutinu ponavlja i ove godine, kada ljetuje sam, bez partnerice s kojom je raskinuo iz nepoznatih razloga, pa se može reći kako je Šeksov odnos s mladom djevojkom na svim razinama misteriozan.

Misterij zato nije podatak da su iza Šeksa dva braka, s prvom suprugom, arhitektonskom tehničarkom Marijom, u braku je bio 32 godine, a razišli su se kada su im djeca već bila odrasla. Tri godine nakon razvoda Šeks je preživio najveću tragediju koja jednog roditelja može sustići, njegov sin Domagoj pronađen je mrtav u Indiji, tragedija koja se dogodila u indijskoj pokrajini Goi u veljači 2005. godine nedvojbeno je obilježila Šeksov privatni život. Premda su indijske vlasti tvrdile kako je riječ o nesretnom slučaju, Večernji list u to je doba izvještavao da je pokojni mladić ubijen, a i sam Šeks je tijekom gostovanja u emisiji “Nedjeljom u 2” tvrdio da postoje dokazi da je Domagoj ubijen, ustvrdivši da su indijska policija, Interpol i druge policije koje su sudjelovale u istrazi odustale od teze da je riječ o nesretnom slučaju. Policajci Uprave kriminalističke policije tada su boravili u Goi, gdje je proveden očevid i uvid u predmet, obavljeno je i nekoliko obavijesnih razgovora s nekolicinom osoba kako bi se utvrdile okolnosti smrti Domagoja Šeksa, o čemu se do danas ipak nije previše toga doznalo. Sa suprugom Marijom Šeks ima i kćer Zrinku, a nakon nje Šeksovo srce osvojila je liječnica Anica Ressler s kojom se vjenčao 2003. godine u Blatu na Korčuli. Druga Šeksova supruga preminula je od teške bolesti u ožujku 2018. godine.





Njegove žene

Iako je u politici uvijek djelovao pomalo strogo i kruto, oni koji Šeksa dobro poznaju reći će kako su žene teško odolijevale njegovu šarmu, ali će isto tako reći kako je Šeks i nakon razvoda njegovao korektne odnose sa svojom prvom suprugom Marijom. Mnogi u tom kontekstu podsjećaju kako je Marija Šeks na prijelazu preko pruge teško stradala u naletu vlaka, kada je doznao za to, Šeks je otkazao sve svoje ranije zakazane obveze i sa kćeri Zrinkom danonoćno boravio u osječkoj bolnici sve dok im liječnici nisu rekli da je Marija izvan životne opasnosti. Kao što je u teškim trenucima bio uz suprugu Mariju, tako je Šeks u teškim trenucima, tijekom oporavka nakon nekoliko teških operacija, bio i uz svoju drugu suprugu Anicu, posljednjih dana njezina života uz njezin bolesnički krevet izmjenjivali su se on i njezin sin Karlo Ressler. Uz to što je bio korektan suprug i otac, Šeks je danas i djed unuke Ive i sina Tomislava, djece njegove kćeri Zrinke s kojom Šeks rado i često provodi vrijeme, to su navodno trenuci u kojima najviše uživa, posebice s unukom s kojom često ide u kazališta.