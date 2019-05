Šeks opet o Crkvi! Ono što sad govori je oprečno od svega što znate

Vladimir Šeks komentirao je za N1 rezultate europskih izbora na kojima je HDZ dobio samo četiri mandata.

“HDZ je pobijedio, pobijedio je s 40.000 glasova više od drugog SDP-a. To što je jedan mandat manje… Dobio je isto mandata kao i kad je išao sam prije tri godine”, kaže Šeks.

Da je nositelj liste bio netko drugi, a ne Karlo Ressler, Šeks ne vjeruje da bi rezultat bio drugačiji.

“Sva stranačka tijela su jednoglasno usvojila listu. Lista je prošla dobro, bila je kombinacija mlađih, obrazovanih…Izmaknuo nam je peti mandat za 1.800 glasova”, kaže.

Sukob Andreja Plenkovića s Milijanom Brkićem nije želio komentirati.

“Ne želim komentirati predsjednika. Napravit ćemo analizu, dubinsku analizu. U svijetu i Hrvatskoj se događaju tektonske promjene u političkom biću, Hrvatska nije iznimka”, govori.

O tvrdnjama da je za loš rezultat HDZ-a optužio Crkvu, Šeks kaže: “To je jedna prljava lažljiva lansirana kleveta. Ništa je Crkvu nisam optužio. To je laž koja se svjesno plasira i kojom se želi izazvati konfrontaciju Katoličke crkve i HDZ-a. To je velika laž. Jesam spominjao Crkvu, ali ne u takvom kontekstu. Ja sam analizirao rezultate i sve one koji su sudjelovali u izborima, ali nijednom rječju nisam optužio Crkvu i biskupe da su oni krivi”, govori.

Na pitanje je li onda krivnja na Andreju Plenkoviću, Šeks kaže: ” Plenković nije kriv, on je zaslužan. Nema nikakve krivice. Ekipa je dobro posložena. Da smo dobili još 1.800 glasova, tko bi danas postavljao pitanja. Nema krivca, treba napraviti analizu i utvrditi zašto je u nekim sredinama bio manji izlazak od prognoziranoga. Treba utvrditii zašto birači HDZ-a nisu prepoznali značaj izbora za EP. U velikom dijelu građana nema svijesti o važnosti”, smatra Šeks.

Bi li izbori bili uspješniji za HDZ da je glavni operativac na terenu bio Milijan Brkić, Šeks kaže: “To zna samo Vanga i kristalna kugla.”