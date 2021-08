SEIZMOLOG OTKRIO JE LI POTRES KAKAV JE POGODIO HAITI MOGUĆ U HRVATSKOJ: ‘On se uopće ne može usporediti s onim našima’

Autor: Dnevno

U subotu je, u jutarnjim satima po lokalnom vremenu, razoran potres pogodio karipsku državu Haiti.

Potres je bio magnitude 7,2, a prema prvim informacijama odnio je 29 ljudskih života i napravio veliku materijalnu štetu.

Seizmolog Tomislav Fiket otkrio je za RTL da se takav potres, na sreću, ne može usporediti s našima.

“Puno je to više energije nego petrinjski potres. To vam je razlika kao naknadnog zagrebačkog i petrinjskog, to je ogromna razlika u energiji i to se jednostavno, na našu sreću ne da uspoređivati”, objasnio je.

Fiket tvrdi da mi takve potrese ne možemo doživjeti.

“Nažalost, dosta je blizu naseljenim mjestima, znači, 34 km od jednog grada, 17 od drugog, to je loša vijest jer takvi potresi na lošije građenim objektima sigurno rade razarajuće štete, pa je za očekivati puno žrtava”, rekao je.