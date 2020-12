ŠEF STRANKE SA 160 GLASOVA: Tko je novi predsjednik HNS-a?

Iako od parlamentarnih izbora HNS-ovci više nemaju gotovo nikakvu ulogu u hrvatskoj politici, u ovoj stranci unazad nekoliko dana odvijala su se zanimljiva događanja koja su ujedno iznjedrila novog predsjednika Stjepana Čuraja koju je tu poziciju preuzeo od bivšeg ministra graditeljstva Predraga Štromara koji je strankom rukovodio svega nekoliko mjeseci.

“Želim politiku vjere i žrtve! Ljude koji su spremni žrtvovati svoje slobodno vrijeme za svoja uvjerenja. Naša prva predsjednica Savka Dabčević Kučar je jako dobro to znala reći odnosno postaviti – prvo država, onda sredina iz koje dolaziš, zatim stranka i tek onda osobni motivi”, poručio je novi predsjednik HNS-a u govoru nakon preuzimanja stranke.

Radi se inače o kadru bliskom bivšem šefu Ivanu Vrdoljaku, baš poput Vrdoljaka i Čuraj je rođen u Osijeku 1980.godine. U rodnom gradu završio je Ekonomski fakultet, stručni studij ekonomije te Pravni fakultet- stručni specijalist javne uprave.

Na nedavno održanim parlamentarnim izborima u svojoj četvrtoj izbornoj jedinici osvojio je 162 preferencijalna glasa. Ćuraj se u svojem postizbornom govoru referirao na suradnju s HDZ-om kazujući kako je svjestan cijene koju su platili ili je plaćaju zbog te suradnje. “No, ta cijena prije svega vrijedi zbog kurikalarne reforme i brda drugih stvari koje smo napravili. To smo platili ne zbog interesa stranke, jer smo svi znali što će se dogoditi. To smo napravili zbog interesa građana, koliko god to patetično zvučalo, to je u tom trenutku bio najbolji potez“, govorio je Čuraj i prije nego je izabran.

Čuraj je inače na unutarstranačkim izborima bio jedini kandidat pošto je od kandidature u zadnjem trenu odustao Milorad Batinić. Inače time što je Čuraj izabran za šefa liberala očekuje se kako ova stranka premijeru Plenkoviću neće praviti probleme s tankom saborskom većinom.