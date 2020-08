Šef Plenkovićevog ureda dao smiješan odgovor na pitanje zašto Pupovac ne ide u Knin, pa se brzo pokušao ispraviti!

Autor: Dnevno

Predstojnik Ureda predsjednika Vlade Zvonimir Frka Petešić gostovao je u Newsroomu N1 televizije, gdje je otkrio kako su tekli pregovori s predstavnicima SDSS-a oko dolaska potpredsjednika Vlade Borisa Miloševića u Knin na proslavu 25. obljetnice Oluje.

”Premijeru Plenkoviću jako je stalo do suradnje s nacionalnim manjinama i da podržavaju Vladu. To je važno za uključivost i tolerantnost. Sada se obilježava 25 godina, to je prilika da se oda poštovanje i priznanje braniteljima koji su sudjelovali. SDSS nije postavljao nikakve uvjete, a odlazak Tome Medveda u Grubore nije nikakav kompromis po tom pitanju“, uvjerava Frka Petešić i dodaje da je nakon 25 godina važno da visoki članovi Vlade počnu odlaziti i na takve komemoracije.

”Nema tu nikakvog izjednačavanja krivnje, stvari su jasne. Oluja je akcija koja je osigurala teritorijalnu cjelovitost, to je važna akcija, pravno legitimna, vojno neizbježna i politički nužna”, rekao je predstojnik Plenkovićevog ureda.

Na pitanje je li u Knin trebao i Pupovac, Frka Petešić je odgovorio da je epidemiološka situacija takva da je protokol sveden na minimum i da saborski zastupnici ne sudjeluju u obilježavanju. Na pitanje želi li reći da Pupovac ne dolazi zbog epidemiološke situacije, pojasnio je da nije tako mislio i rekao već da se jednostavno to pitanje nije ni postavilo.

Govoreći o reakcijama izvana, prije svega iz Srbije, rekao je da naša proslava nije uperena ni protiv koga, te da je to naša stvar, ali da shvaća kako su članovi srpske zajednice to proživljavali na drugačiji način.

Upitan što možemo u Kninu očekivati, budući da su pripadnici HOS-a najavili dolazak sa spornim obilježjima, rekao je da je jako važno da se Oluja obilježi dostojanstveno.

”U samom protokolu toga nema, u službenom dijelu toga nema. Naravno da se ne može spriječiti individualna obilježavanja. Treba razlikovati korištenje tih simbola i onih koji su u skladu s preporukama Vijeća za suočavanje s posljedicama nedemokratskih režima“, ističe.

Iako iz tih preporuka nisu proizašli nikakvi zakonski prijedlozi, Frka Petešić očekuje da će se to dogoditi u budućnosti. Otkriva kako je s generalom Gotovinom vođeno više razgovora, ali da je jako brzo pristao govoriti u Kninu.

”To je simbolički jaka gesta, ali ne bih to predimenzionirao”, rekao je.

Smatra da je važno da središnja proslava bude u Kninu jer to sve emotivno vraća u to vrijeme, a na pitanje o Milanovićevom odlikovanju generala HVO-a, optuženog za zločine, kazao je da to priznanje ide HVO-u kao takvom.

”Treba vrednovati ulogu HVO-a, to je više u tom smislu, tako to treba shvatiti”, poručio je Frka Petešić.