Šef crnogorskog turizma prijeti: ‘U slučaju ekološke katastrofe stradat će Hrvatska, a ne mi’!

Autor: ZG/Dnevno.hr

Crnogorska nevladina organizacija za zaštitu okoliša ‘Green Home‘ pozvala je crnogorsku vladu da “hitno obustavi seizmološka ispitivanja i uvede moratorij na istraživanje nafte i plina jer se radi o visokorizičnom projektu koji donosi ozbiljne devastacijske posljedice za živi svijet mora, seizmološke rizike, rizike po zdravlje i život građana, kao i ozbiljne degradacije za turizam kao najvažniju crnogorsku privrednu djelatnost”.

Ppredsjednik Turističkog udruženja Crne Gore Žarko Radulović odgovorio im je da opasnosti nema, a čak i kada bi do nje došli, ne bi stradao crnogorski nego hrvatski turizam:

“Nije mi poznato da je bilo gdje u svijetu došlo do gašenja turizma zbog istraživanja nafte i plina, a ako bi i došlo do ekološkog incidenta, Crna Gora bi najmanje bila ugrožena. Ako govorimo o ekološkoj ugroženosti, onda bi znatno više bila ugrožena južna Dalmacija, nego Crna Gora jer se bušotine nalaze točno na mjestu gdje teče morska struja, koja je dosta jaka i ide od Albanije, pored Crne Gore, prema Hrvatskoj. Prema tome, ako dođe do nekih ekoloških problema, više bi Hrvatska stradala nego Crna Gora, koja to ne bi ni osjetila”, rekao je Radulović.