SDSS: ‘Prestajemo braniti HRT, to što čine je NEDOPUSTIVO’

Autor: S.V.

Prije nego li je uopće mogao naslutiti današnji napad hranom na Dolcu, u okviru “slobodne teme”, jučer je u Hrvatskom saboru govorio predsjednik stranke prof.dr. Milorad Pupovac;

“HRT, javni servis građana o kojem posebnu brigu vodi Hrvatski sabor kao najviše predstavničko tijelo građana je vrlo često bio tema za ovom govornicom. I vrlo često je i Klub zastupnika SDSS-a branio, štitio, zagovarao samostalnost uređivačke politike, samostalnost financijskog i poslovnog rada HRT-a i pospješivanje uvjeta za rad HRT-a. Međutim, ono što se posebno događa na HRT-u nas kao zastupnike veoma zabrinjava. Prije svega nas zabrinjava činjenica da je na HRT-u objavljen navodni demantij o tome da u Jastrebarskom u ratnom razdoblju ’41.-’45. nije postojao dječji logor u kojem je stradalo oko 400 djece od nehumanih uvjeta, odsustva medicinske brige, odsustva prehrane i da ta djeca čiji su roditelji bili otpremljeni ili u Jasenovac ili u njemačke logore, ne budu tretirani kao djeca koja su stradala uslijed jedne zločinačke politike tadašnjega Pavelićevog režima koji je uključivao i zločine prema djeci i da HRT kao javni servis daje 40 sekundi za tu vrstu navodnoga demantija je nešto što je samo po sebi nedopustivo i suprotno vrijednostima ove države a potpuno u neskladu sa člankom 325. Kaznenoga zakona za koji nadležna tijela ove republike po službenoj dužnosti trebaju postupati kada je u pitanju negiranje zločina genocida, holokausta, kada je u pitanju vrijeđanje osjećaja žrtava i žrtava ratnog zločina.

Istovremeno, na HRT-u se donosi odluka o izvanrednom otkazu jednom uredniku i jednom uglednom novinaru iste te televizijske kuće po kratkom postupku zbog toga što je ušao u verbalni duel sa voditeljicom Informativnog programa.

Dakle, nešto što je trebalo biti riješeno unutar kuće profesionalnim, kolegijalnim razgovorom i sankcijama koje su primjerene toj vrsti ponašanja koje je uslijedilo između urednice i novinara, završava izvanrednim otkazom, a nešto što je vrijedno pažnje državnog odvjetništva i nešto što je rezultat kršenja zakona, Ustava i međunarodnih konvencija. To prolazi kao da se nije dogodilo.

Dakle, verbalni ispad prema urednici, izvanredni otkaz, a negiranje zločina prema djeci, ništa, ujeo vuk magare. I to je javni servis koji bismo mi trebali braniti. Od sada Klub zastupnika SDSS-a sigurno neće. I prilika će biti da to raspravimo već povodom financijskog i poslovnog izvještaja za koji čujem da se na Odboru za medije o njemu raspravlja iza zatvorenih vrata. Zbog čega? Što je to problematično u tome da se na Odboru raspravlja javno o trošenju javnoga novca.”