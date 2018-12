SDSS JEDNIM POTEZOM ‘UBIO DVIJE MUHE’! Penavu i Milakovića strpali u isti koš: ‘Stanimirović je bio idealan gradonačelnik Vukovara’

Najznačajnija i najdugovječnija srpska stranka u Hrvatskoj, SDSS, od samih početaka nije imala ozbiljniju političku konkurenciju, barem što se tiče nacionalne manjine kojoj pripadaju. Novi vjetrovi u redovima Srba iz Hrvatske, zapuhali su u trenutku osnivanja DSS-a kojeg predvodi Srđan Milaković, a kojemu je od osnutka jedini ozbiljniji cilj rušenje Milorada Pupovca. Iako je Milaković do sada svu svoju energiju usmjeravao u oslabljivanje SDSS-a i to na način da je javno osudio svaki njihov pogrešan korak, ovih se dana otvoreno sukobio i sa vukovarskim gradonačelnikom Ivanom Penavom. Bio je to, ako je suditi po reakciji SDSS-a, Milakovićev loš potez:

SDSS spočitava DSS-u ono što i sami čine

“Gradska organizacija Samostalne demokratske srpske stranke Vukovar kategorički smatra da je vrijeme da gradonačelnik Ivan Penava i njegov zamjenik iz srpske nacionalne manjine Srđan Milaković prestanu sa podizanjem tenzija i vraćanjem kotača povijesti skoro trideset godina unazad. Umjesto javnog prepucavanja, obojica su izabrani da štite interese onih koji su ih birali; gradonačelnik interese svih građana, a dogradonačelnik interese srpske nacionalne zajednice čiji je izabrani predstavnik”, priopćila je Gradska organizacija Samostalne demokratske srpske stranke Vukovar, iako je Milaković zastupao teze o Oluji koje su prvenstveno mantra SDSS-a i iako je upravo SDSS stranka kojoj Srbi najviše zamjeraju politiku “vraćanja unazad”.

Bocnuli Penavu: Stanimirovića kao idealan vukovarski gradonačelnik

“Umjesto političke neodgovornosti i međusobne isključivosti koju obojica od početka mandata pokazuju, neophodno je da počnu sarađivati. Njihovi sukobi ne zanimaju građane. Građane zanima ekonomski razvoj, ali i razvoj međunacionalnih i drugih odnosa u gradu čije je izvorište mirna reintegracija. Nažalost, ni Penava ni Milaković danas, ne pokazuju ni djelić političke mudrosti i pragmatizma koji su pokazali, u daleko težim i složenijim vremenima mirne reintegracije, tadašnji lideri dr.Vojislav Stanimirović i Ivica Vrkić. Mirnu reintegraciju, njen značaj za Vukovar, istok Hrvatske i državu u cjelini promovira i sam premijer Andrej Plenković. S druge strane, gradonačelnik Penava isključivim stavovima prema vukovarskim Srbima, to isto negira”, tvrde iz vukovarskog SDSS-a koji je ovim priopćenjem “ubio dvije muhe” – Milakovića i Penavu.

Udarili na obojicu

Razlozi hvalospjeva o premijeru od strane SDSS-a su jasni – to su dvije partnerske stranke koje zajednički jamče prevlast u Hrvatskoj, a koju je Ivan Penava u suradnji sa pripadnicima radikalnije desnice pokušao destabilizirati vukovarskim prosvjedom. Stoga su dobar dio svoga kritičkog obraćanja posvetili upravo vukovarskom gradonačelniku:

“Gradonačelnik konačno treba prihvatiti činjenicu da su u svakom ratu, pa i u posljednjem, uvijek stradaju dvije strane. Niti jedna sukobljena strana nema eksluzivitet na nevinost. Pogotovo kada su civilne žrtve u pitanju. Nažalost gradonačelnik čak i u pomisli ovakvu mogućnost negira. Ne može se biti predstavnik svih građana, a kada se govori o žrtvama, govoriti samo o jednima i priznavati samo jedne. Njegov zamjenik s druge strane, iznosi činjenice koje su javnosti već odavno poznate i o kojima je SDSS u niz navrata proteklih godina u hrvatskoj i široj javnosti govorio. Retorika i jednoga i drugoga doprinosi jedino daljnjem podizanju tenzija, te navodi da i preostali broj građana Vukovara napuste svoj grad i potraže mirniji i sigurnije mjesto za život”, zaključuje predsjednik Srđan Kolar.