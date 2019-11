SDP UKIDA MINISTARSTVO BRANITELJA: Procurili detalji! Tko radi na SDP-ovom programu?

Iako je u tijeku intenzivna borba za Pantovčak, izgleda kako se u sjeni predsjedničkih izbora odvijaju pripreme za parlamentarne izbore, a dok premijer i predsjednik HDZ-a još uvijek nije siguran hoće li parlamentarne izbore dočekati na čelu svoje stranke u najvećoj oporbenoj stranci pripreme se intenziviraju, iako ni u SDP-u ne ide baš sve po planu. Naime, predsjednik najveće oporbene stranke Davor Bernardić gubi bitku oko formiranja široke, lijeve koalicije jer u svoj antikorupcijski tim, uspio je skupiti tek djelomično ekipu iz Amsterdamske koalicije, dok se IDS nećka kada je u pitanju suradnja sa SDP-om. nećkanja dakako nisu ništa neobično jer IDS i SDP na lokalnoj razini, odnosno u Istri ne uspjevaju pronaći zajednički jezik.

Kamen spoticanja Bernardiću predstavlja i dio članova Partije koji nije naklonjen ideji da se na izbore izlazi sa širokom koalicijom. Dio stranačke mladeži pa i dio menadžerskih struktura predvođenih bivšim ministrom financija Lalovcem otvoren je za to da SDP na parlamentarne izbore izađe samostalno te da se nakon toga ukoliko bude potrebe ide i u veliku koaliciju, jer u suprotnom oni se pretvaraju u političku opciju koja na životu održava one koji nemaju perspektive, tako su svojedobno za sobom vukli HNS koji ih je u konačnici izdao izdajući b birače. Polemike oko ovih dilema očito će se u Partiji još voditi, međutim prošlog su se vikenda SDP-ovci ipak uspjeli okupiti na konstituirajućoj sjednici, na kojoj se među ostalim govorilo upravo o pripremama za izbore pa bi tako navodno ključna karika Bernardićeva tima trebao biti bivši ministar Branko Grčić koji će kako se šuška po partijskim kuloarima predvoditi tim za sastavljanje SDP-ova programa.

Navodno se u Partiji okuplja i tim neovisnih stručnjaka predvođenih profesorom Josipom Ticom, oni će biti zaduženi za dio u kojem će se SDP posvetiti ekonomskim i socijalnim temama, a uz to važnu ulogu imati će i Joško Klisović te bivša ministrica Holy. Jedna od ideja za koju će se u Partiji zalagati, a koja je već procurila u javni prostor jest smanjenje broja ministarstava, što bi dovelo do racionalizacije administracije. Kako je nedavno izjavio Davorko Vidović SDP-ova vlada imala bi najviše 13 ministarstava- ministarstvo unutarnjih i vanjskih poslova, financija i kulture koja bi ostala zasebna ministarstva. Ministarstvo znanosti i obrazovanja bi razdvojili i postojalo bi Ministarstvo obrazovanja te Ministarstvo znanosti i tehnologije, no istovremeno Ministarstvu obrane priključilo bi se ono branitelja koje više ne bi bilo zaseban resor.