SDP-u SE ‘VALJA’ AFERA TEŠKA 600 MILIJUNA KUNA! ‘Inače su prijave dolazile od HDZ-a, sad je to druga priča’

Autor: Daniel Radman

Četiri mjeseca prije lokalnih izbora krapinsko-zagorski HDZ bio je žestoko potresen skandalom nakon kojeg je šef lokalne organizacije Žarko Tušek podnio ostavku. Tušek je neslavno otišao nakon što je obavljena snimka njegovog susreta u kleti s neovisnim oroslavskim vijećnikom Viktorom Šimunićem kojem je, kako se čulo na snimci, nudio funkcije i ilegalnu pomoć u kampanji.

SDP-u, koji inače dobro kotira na ovom području, ova je afera dala snažan vjetar u leđa pa se aktualnom županu Željku Kolaru i njegovim suradnicima posve otvorio put k novim pobjedama. Odlazak Tušeka, neosporno utjecajnog političara u Zagorju, imat će šire posljedice na lokalne izbore u Zagorju, to nije sporno.

Međutim, kako doznajemo, Kolaru i ekipi iz SDP-a, iza ugla se valja velika afera koja bi mogla izazvati potres i kod socijaldemokrata. Naime, mjesec dana prije početka izbora USKOK-u je podnijeta prijava zbog štetnosti projekta aglomeracije Zabok-Zlatar vrijednog čak 600 milijuna kuna! Projekt je sufinanciran od Europske unije pa se strahuje da će se sva europska sredstva morati vratiti ako se nađu nepravilnosti.

Ako dođe do optužnice tražit će se odgovornost Kolara

Projekt je to koji provodi Zagorski vodovod koji je u vlasništvu 26 jedinica lokalne samouprave, a najveći udio, od 8.6 posto, u njemu ima Grad Zabok. Bitno je da napomenuti i da je predsjednik Skupštine, a kažu i najutjecajni čovjek u tvrtki, dugovječni zabočki gradonačelnik Ivan Hanžek. Hanžek je, uzgred rečeno, na vlasti od 2001. godine, a oni koji detaljno prate sjetit će ga se kao saborskog zastupnika SDP-a između 2007. i 2011. godine.

No, Hanžek se nije gurao u Sabor, već je svoj politički status gradio u lokalnoj politici, a uz Sinišu Hajdaš Dončića i Željko Kolara smatra se jednim od tri najutjecajnija zagorska SDP-ovca. Upravo je Hanžek, kažu, za direktora Zagorskog vodovoda 2013. godine, ‘progurao’ Marija Mihovilića (kojeg se prvenstveno doživljava ‘Kolarovim čovjekom’), a sada – osam godina poslije – zajedno su se našli na prijavi podnesenoj USKOK-u. Uz njih je tu još deset imena, uglavnom je riječ o zaposlenicima Grada Zaboka i Zagorskog vodovoda, a prijavljen je i izvođač radova “Niskogradnja Hren”, odnosno odgovorne osobe u toj firmi, Mladen i Ivan Hren. Protiv župana Kolara prijava nije podnesena, u ovoj priči njegova je odgovornost – dakako, ako prijava rezultira optužnicom – čisto politička. U više navrata se hvalio da je projekt dobijen njegovim lobiranjem, a kako tvrde naši sugovornici, župana su u više navrata upozoravali na “nepravilnosti” u projektu koji vodi njegov obiteljski prijatelj Mihovilić.

Projektant je isti kao i za zagrebačku žičaru

Na početku se, naizgled, priča činila kao sitnica, i to zahvaljujući neobičnoj odluci projektanta – tvrtke Elektroprojekt, koja je gradila i zagrebačku žičaru – da jedna trasa kolektora u dužini od 220 metara, umjesto da ide javnim putem, doslovno presijeca osam parcela!? Zbog toga je donesena odluka o djelomičnom izvlaštenju vlasnika. Oni, vlasnici, žalili su se na ovu odluku, upozoravali su da je preporuka EU-a da se trase maksimalno vode javnim putevima i javnim površinama, no u prepisci sa Zagorskim vodovodom i Gradom Zabokom vlasnici nisu imali šansi. Djelomično izvlaštenje vlasnicima donijelo je tek simboličku naknadu (koju su ovi odbili), a kako je nakon odluke o provođenju cijevi kroz njihove parcele gotovo nemoguća gradnja objekata jasno je s kolikim se financijskih gubitkom suočavaju. Oni to procijenjuju na tri milijuna kuna.

Tvrtka Europrojekt nam je odgovorila kako je “projekt rađen prema pravilima struke te svim relevantnim podlogama i uvjetima koje je nužno zadovoljiti da bi se mogla ishoditi lokacijska i građevinska dozvola”, a iz dokumentacije kojom raspolažemo vidimo da su ulazak u privatne čestice objasnili uvjetom Hrvatskih voda da trasa vodovoda bude udaljena od ruba kanala deset metara.

Čemu “uništavanje” parcela? Ogorčeni Zabočani govore da i tu gradonačelnik Hanžek ima svoj interes. Prema njihovim navodima na ovome dijelu grada planira onemogućiti gradnju, dok bi građevinsku zonu širio da drugom kraju grada. Navodno je i to dio optužbi koje su predane USKOK-u. Tvrdi se da Hanžek otkupljuje poljoprivredno zemljište koje, dakako, kasnije kani prenamijeniti u građevinsko.









‘Sve je u skladu s projektnim zadatkom’

To je tek dio zamjerki prema projektu aglomeracije. Kritičari projekta upozoravaju da postoje brojne nelogičnosti i nepravilnosti u projektu, poput onih da projektirana trasa treba prolaziti novoizgrađenim kružnim tokom, reciklažnim dvorištem te da je kolektor projektiran bez dolaznih i odlaznih cijevi. No, projektant odbija te navode.

“Sve je rađeno u skladu s projektnim zadatkom kojeg je uvjetovala feasibility studija, temeljem koje se dokazivala priuštivost projektnog rješenja, kako bi se isti prijavio i na kraju financirao iz sredstava Europske unije.

Sama činjenica da je projekt dobio lokacijsku i građevinsku dozvolu dovoljan je dokaz da su zadovoljeni svi tehnički i prostorni preduvjeti, da je trasa postavljena u skladu s pravilima struke te svom postojećom infrastrukturom koja prolazi navedenim područjem, a sve u skladu s prostornim planovima. Pod postojećom infrastrukturom misli se na trasu dalekovoda, magistralnog plinovoda, postojećeg vodotoka i melioracijskog kanala, postojećih izgrađenih objekata i sl.

Također, napominjemo da je za dobivanje građevinske dozvole dokumentacija dobila potvrde na glavne projekte od 23 javno-pravna tijela, koja su prihvatila i potvrdila spornu trasu. Nadalje, projekt je prošao tj. dobio pozitivan izvještaj od dvije službene revizije projekta (za geomehaničku i statičku otpornost i stabilnost građevine) koje su bile nužne po Zakonu o gradnji, kao i pozitivnu recenziju od Građevinskog fakulteta, zasebno naručenu od strane Hrvatskih voda”, stoji u odgovoru na naš upit o mogućim nedostacima koje smo dobili od Elektroprojekt.









Prozvani gradonačelnik: Nema štete za vlasnike!

No, i mimo projekta sumnja se na još jednu aferu, a riječ je o izvlačenju novca preko izvođača. USKOK-u su, tvrdi naš izvor, dostavljene fotografije na kojima je vidljivo da su postavljene cijevi zatrpane građevinskim otpadom. Sličan scenarij viđen je u Velikoj Gorici kada je USKOK reagirao, dodaju.

S obzirom da težinu ovih optužbi kontaktirali smo zabočkog gradonačelnika Ivana Hanžeka. Upoznat je da je prijava podnesena, kao i s time da iza nje stoji njegov protukandidat za gradonačelnika Zvonko Moštak. Nije prvi put da je prijavljen.

“Inače su prijave dolazile od HDZ-a za proteklih četiri izbora, a sad je došla od grupe građana zastupljenih s potencijalnim kandidatom za gradonačelnika, gospodinom Moštakom. Radi se, zapravo, o banalnoj stvari. Nekoliko vlasnika parcela nezadovoljno je trasom kolektora, a uzmite u obzir da je u aglomeraciji nekakvih 5.400 parcela! Taj kolektor – to vam cijev promjera 40 centimetara postavljena na 3,5 metra u zemlji – prolazi njihovim parcelama, a objasnit ću vam i zašto. Tu imate ‘zagorsku autocestu’ koja od Zaboka ide prema Krapini, odnosno prema granici, imate pojas puteva i kanala, zatim imate glavni kanal Hrvatskih voda, imate magistralni plinovod od slovenske granice do Ludbrega i imate 35 kilovoltni dalekovod za Bedekovčinu. U tom pojasu treba proći kolektor ne zato što je projektant ili investitor to htio, nego zbog toga što Hrvatske vode ne dozvoljavaju da se u njihov kanal ugrađuje kanalizacija nekakvih metar i pol u dubinu, što Plinacro ne dozvoljava bilo kakvu gradnju i zahvat u prostoru od 30, odnosno 40 metara lijevo i desno od svog plinovoda i što HEP traži 12 metara udaljenosti od stupova svoje mreže. Građevinska dozvola je dobivena, sve uvjete je projektant ispoštivao. Da je projekt idealan, nije. Svatko tko ima životno iskustvo zna da većina projekata boluje od problema ‘viška posla, manjka struke’, ali u ovom dijelu se ne radi o bilo kakvoj šteti za vlasnike u budućnosti. Niti je tu u planovima gospodarska zona, baš zbog te infrastrukture koja se tamo nalazi, znači nije obezvrijeđeno zemljište. To je poljoprivredno zemljište, u naravi su to sijenokoše ili travnjaci”, pojasnio je gradonačelnik Zaboka.

“Taj gospodin Moštak koji podnosi prijavu, gdje god su njegove parcele postojao je neki problem. Kad smo trebali očistiti jedan kanal da ljudima ne stoji voda u dvorištu uz našu lokalnu cestu, suprotstavio se i maltene fizički napao naše djelatnike i izvođače. Kad je Pertrol gradio benzisku pumpu u naselju Hum, to je susjedstvo njegove parcele, imali su užasnih problema, prigovora, žalbi, tužbi, pa i svađi na granici fizičkog obračuna. Ovo je vid njegove političke promidžbe za gradonačelničko mjesto. S tužbom protiv direktora Vodovoda kao investitora, protiv mene kao gradonačelnika ili predsjednika Skupštine Vodovoda, ne znam, vjerojatno zato što sam po njemu odlučivao o trasi iako nisam projektant niti se time bavim, protiv izvođača…. Normalno, DORH je uredno odgovorio ‘zaprimili smo prijavu’, što je poslovno i pristojno od svake institucije kojoj netko nešto šalje. Ali on ovo koristi kao promidžbeni materijal, ‘kao, vidite, već su osuđeni’, iako nismo nikakve stranke u postupku”, naglasio je i dodao da mu to ne utječe previše na kampanju.

“Nije bitno što govori nego tko govori”, naglašava.

Ne otkupljujem zemljište, već prodajem!

Potom se osvrnuo na optužbe da otkupljuje zemljište.

“Ja ne otkupljujem. Bolje rečeno, prodajem jer sam suvlasnik parcele u jednoj osmini koju sam naslijedio od moje majke i njezine braće. To je poljoprivredno zemljište blizu centra Zaboka, ali u zoni gdje u dalekoj budućnosti neće biti gradnje. Na žalost, mogućnosti prodaje su vrlo ograničene i po nekakvoj cijeni od 10-12 kuna po kvadratu… Kamo li sreće da to mogu prodati, i ja i svi moji ostali nasljednici iz obitelji – to je samo trošak održavanja, a nema prihoda”, odgovorio je.

Prokometirao je i tvrdnje o izvlačenju novca preko izvođača, odnosno zatrpavanju cijevi građevinskim otpadom.

“Tu je bio poroblem, a radi se o sljedećem. Prema ponuđenom projektu i troškovniku zasipavanje tih cijevi u predviđeno je kamenim/šljunčanim materijalom ili recikliranim građevinskim materijalom. Takvo odobrenje je dobio izvođač, a zastoj je nastao u trenutku kada je investitor zatražio ateste za sve količine koje su utvrđene prema troškovniku i natječajnoj dokumentaciji. Bilo je primjećeno da je na nekim mjestima bilo i komadića drva u tome, što ne smije biti. To su oni morali sanirati i zamijeniti i dok nisu priložili ateste te privremeno nisu mogli dobiti isplate i potvrde da su radovi izvršeni. To vam je to”, ispričao je Hanžek.