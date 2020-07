SDP U NIKAD VEĆIM PROBLEMIMA! Bernarićev odlazak nije dovoljan! Ovo je njihova najveća boljka

Godinama je SDP u hrvatskoj političkoj areni slovio za svojevrsnu alternativu HDZ-u.

Za njega bi se birači opredjeljivali onda kada se s HDZ-om naprosto više nije moglo, bila je to politička opcija za koju se glasalo alternativno. No, zub vremena, istrošeno članstvo, i gubitak identiteta doveli su do toga da je stranka na čijem je čelu donedavno bio Davor Bernardić posve izgubila smjer i identitet.

SDP međutim na to nije pravodobno reagirao, premda se i prije Bernardićeve ere dalo naslutiti da situacija izmiče kontroli. Izjednačenje na europskim, ali i pobjeda na predsjedničkim izborima površno su zavarali sve one koji su se ponadali da se stranka izvlači iz provalije.

Međutim, posljednji parlamentarni izbori otkrili su sve slabosti najveće oporbene stranke. SDP neće imati niti 40 mandata, što je za socijaldemokrate najgori rezultat od sredine devedesetih. Nema dvojbe da najveću odgovornost za to snosi Bernardić, što je uostalom i sam potvrdio podnoseći ostavku. Međutim, ovog za politiku posve netalentiranog mladića odabralo je dvije trećine članova stranke koja s njegovim odlaskom nije ništa riješila. Štoviše, pred SDP-om su veliki izazovi, a oko njega veliki protivnici iz platforme Možemo koja je pokazala da ljevica u Hrvatskoj postoji, no da joj ovaj i ovakav SDP naprosto nema što ponuditi, stoga kozmetička promjena u vidu Berina odlaska sasvim sigurno neće biti dostatna.