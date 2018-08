SDP PRED KONAČNIM RASPADOM: Skovan je plan za rušenje Bernardića?

Autor: Dnevno.hr

Za Bojanom Glavaševićem neće otići nitko od SDP-ovih saborskih zastupnika koji su nezadovoljni radom Davora Bernardića. Zamjeraju mu što je solirao, što je istupio sam i što je izdao stari milanovićevski poklič “izađi i bori se”. No, to ne znači da desetkovano Predsjedništvo SDP-a ostaje na okupu: budući da je jasno da se šef stranke Bernardić neće samovoljno povući, novi je plan da svi preostali članovi Predsjedništva do sredine rujna daju ostavke, da time Predsjedništvo prestane postojati i da tada osamljenom Bernardiću ne preostane ništa drugo nego da raspiše nove izbore za sva tijela, piše Novi list.

Naime, svi nagovori i pritisci na njega ostaju bez efekta, Bernardić se ne da s Iblera, ne saziva sjednicu Predsjedništva koja je bila najavljena za ovaj tjedan, a s obzirom da se ne želi silom srušiti predsjednika stranke te da se pokušava zadržati barem minimum mira u stranci, preostalih 12 članova Predsjedništva praktički je pred konsenzusom da se idućih dana svi povuku, da daju ostavke i da se Bernardića tako dovede pred gotov čin.

“Nema više frakcije ni grupe koja ne misli da Bero mora otići. Bili to Komadina i Ostojić, bila to neretvanska grupa ili »milanovićevci«, svi misle da predsjednik nije opravdao očekivanja. Sa 0,7 posto podrške se daje ostavka, ali kako Bero to ne želi, onda ćemo otići svi mi drugi. Mislim da je dogovor o tome pri samom kraju”, rekao je Novom listu jedan od članova Predsjedništva jučer.

Hoće li se doista uspjeti dogovoriti, ostaje vidjeti, jer primjeri pokazuju da se SDP-ovci zadnjih mjeseci više ni oko čega ne uspijevaju posložiti, ali ovo je kako se čini trenutno najelegantnije rješenje da se situacija riješi. U tom slučaju, kako je poznato, v.d. bi bio Zlatko Komadina, a izbori bi bili raspisani ili nakon euroizbora, ili krajem iduće godine; piše Novi list.