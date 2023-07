SDP-ovci već pronašli Grbinova nasljednika! Ovo je jedini čovjek koji nas može spasiti

Autor: Iva Međugorac

Nakon višemjesečnih nagađanja, pokušaja pregovora i odgađanja predstavnici stranke Možemo ovih su dana vrlo jasno SDP-u pokazali da sa njima ne mogu, i ne žele koalirati uoči parlamentarnih izbora. Premda je Peđa Grbin sa svojim najbližim suradnicima još do unazad nekoliko dana bio uvjeren kako će do formiranja suradnje nakon zagrebačke koalicije, doći i na nacionalnoj razini to se odlukom većine članova Možemo ipak nije dogodilo pa sada hrvatska uz Grbina na ljevici dobiva još jednog premijerskog kandidata, odnosno kandidatkinju Sandru Benčić kao što se to uostalom dugo i nagađalo.

SDP-ovci sve nezadovoljniji Grbinom

No, to što se Grbin nakon ovog još jednog neuspjeha nastoji i dalje gurati na premijersku poziciju ne prihvaćaju olako svi članovi SDP-a koji smatraju kako je za njih jedina slamka spasa, i jedina opcija za preživljavanje na parlamentarnim izborima micanje Grbina sa čela stranke.

”Grbin je pogasio stranačke organizacije, nije prihvaćao kritike, zagrebački SDP i njegovo vodstvo žrtvovao je zbog koalicije s Možemo koja je najavljivana kao gotov projekt, a sada je sve palo u vodu. Takvo poniženje mi kao druga najveća stranka u državi nismo sebi smjeli dozvoliti, ali Grbin ničije sugestije nije želio čuti, on se ponizio, a Možemo je to naše ponižavanje iskoristio pa se sada Grbinovi suradnici love za koaliciju nakon izbora, vrlo je upitno što će s ovim postavom od SDP-a ostati nakon parlamentarnih izbora”, tvrdi naš dobro upućen i kritičan sugovornik iz Partije koji smatra da je dodatna pljuska za SDP to što se Grbin nakon odbijenice povukao iz javnosti, ali i to što u Zagrebu ostaju u zagrljaju s Možemo kako bi Joško Klisović sačuvao svoju fotelju predsjednika Gradske skupštine.





”Da se ovo dogodilo Davoru Bernardiću, nitko ne bi bio kritičniji od Grbina, on bi istog trena zahtijevao da ovaj odstupi, a sada slučaj nastoji zgurati pod tepih i nastaviti dalje bez jasnog smjera, bez programa, i ideja”, komentira naš nezadovoljni sugovornik koji s ovakvom odlukom zapravo niti nije iznenađen jer su iz Možemo dugo bili suzdržani po pitanju dogovora.

Grbin je zapostavio stranku, a fokus stavio na koaliciju

”Oni se očito samostalno žele profilirati kao lijeva politička opcija, na dobrom su putu da im to uspije ma koliko mi sada tvrdili da su time napravili uslugu HDZ-u. Jedino što Grbinu donekle može pomoći jest TOmaševićev neuspjeh u Zagrebu, ali on se ni to ne usudi kritizirati baš kao što se nije usudio distancirati od Zorana Milanovića onda kada je to bilo potrebno”, smatra naš sugovornik koji drži da Grbin nije u stanju preuzeti odgovornost ni za ovaj debakl njegove ključne strategije, koji je samo nastavak propalih pregovora o velikoj koaliciji koju je trebalo činiti šest stranaka.

”Možda Možemo ima problema s upravljanjem Zagrebom, ali kada je kampanja u pitanju tu mi možemo učiti od njih”, komentira ovaj SDP-ovac koji smatra da je jedini SDP-ov plan za oporavak pronalazak nekog drugog premijerskog kandidata.

”Ne postoji opcija po kojoj je birače moguće uvjeriti u to da je Peđa Grbin u stanju pomesti Plenkovićev HDZ to jednostavno nije opcija, svo ovo vrijeme otkako je na čelu stranke Grbin se SDP-om nije bavio, svoj je fokus usmjerio na gradnju koalicije sa Možemo, a Možemo je za to vrijeme radio na sebi. Mi trebamo nekoga ozbiljnog tko će se s nama ozbiljno pozabaviti, a to iz sadašnje perspektive mogu biti samo dvije osobe ili Biljana Borzan koja je postala prepoznatljiva političarka, ili naš najuspješniji menadžer Zvonimir Mršić, on bi možda bio i bolji izbor od Borzan koja se u nekoliko navrata dokazala kao nedosljedna političarka. Mrsić se nikada nije uvlačio u unutarstranačke sukobe, uspješan je u svojem poslu, za njim se ne vuku nikakve afere, na političkoj sceni bio bi novo lice, i sa nekim takvim ozbiljnim mogla bi se odraditi dobra, kvalitetna kampanja”, kaže naš sugovornik te dodaje da u stranci već stasa jedna struja koja je počela zagovarati promjene ovoga tipa.

Uvjeren je kako bi se na koncu mogao postići i svojevrsni konsenzus na način da Grbin na čelu stranke ostane do redovnih unutarstranačkih izbora, ali da se Mrsić kandidira za predsjednika Vlade, što možda i nije loša ideja, no kako je Grbin pod ogromnim utjecajem predsjednika Milanovića, upitno je hoće li se i na koji način ta ideja uopće moći sprovesti u djelo, tim više što ni Grbin ne odustaje od svojih ambicija i želje za premijerskom foteljom, koja bi tek nakon izbora mogla biti nedostižna jer je za očekivati da će pregovori s Možemo sve i da do njih dođe biti kompleksni, a Možemo bi na njima mogao pokazati velike apetite, od čega posebno strahuju u SDP-u koji se u konačnici na nadolazećim parlamentarnim izborima nada samo preživljavanju.