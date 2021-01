SDP-ovci U STRAHU! U stranci vrije: Grbina očekuje najteža odluka u životu

Danas bi po svemu sudeći mogao biti ključan dan za SDP, naime predvečer bi se trebala održati sjednica gradskog odbora zagrebačke organizacije najveće oporbene stranke koju je sazvao predsjednik Gordan Maras.

Na toj se sjednici prema tvrdnjama upućenih Maras stranci i članovima svoje organizacije planira ponuditi kao kandidat za gradonačelnika metropole. Nije tajna da Maras mjesecima prezentira svoju ambiciju za kandidaturu na zagrebačkim lokalnim izborima. Upravo je on bio jedan od prvih zagovornika teze da bi SDP na svibanjske izbore u glavnom gradu trebao izaći s vlastitim kandidatom.

U vrijeme dok je otvoreno zagovarao tu tezu po SDP-u se pričalo kako je Maras zapravo već u kampanji. Privremeno ju je povukao zbog stranačkih pregovora s Tomislavom Tomaševićem, no kada je postalo jasno da od dogovora na ljevici nema ništa Maras se stranci i Peđi Grbinu opet počeo nutkati kao potencijalni kandidat.

Iako je dio stranke sklon kandidaturi Joška Klisovića, on navodno na kandidaturu nije pristao pa se sve svelo isključivo na Marasa sa čijom kandidaturom mnoštvo članova nije zadovoljno. Mnogi podsjećaju na njegov neuspjeh ne samo s parlamentarnih već i sa europskih izbora, napominju kako Maras uistinu jest bio aktivan saborski zastupnik, no Bandiću smatraju u SDP-u ovaj definitivno nije dorastao. No, daleko više od Bandića SDP-ovci strahuju od Tomaševića jer je i njihova interna anketa u vrijeme pregovora otkrila kako on s Bandićem ulazi u drugi krug u kojemu će ga i pobjediti. Maras prema toj anketi nije imao nikakve šanse, a gubitak Zagreba i debakl u glavnom gradu za SDP-ovce bi mogao označiti novi val prijepora i odlazaka članstva što će u pitanje dovesti opstojnost stranke, ali i opstanak Peđe Grbina na čelu Partije.