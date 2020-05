SDP-OVCI U NEVJERICI! Milanović sudjeluje u HDZ-ovoj kampanji; Je li moguće da ih je ovako iznevjerio?

Da Davor Bernardić i Zoran Milanović nikada nisu bili u dobrim odnosima, posvjedočiti će svatko onaj tko malo podrobnije poznaje aktivnosti i omjere snaga u najvećoj oporbenoj stranci. Iako je upravo Bernardić bio taj koji je u ime SDP-a podržao Milanovićevu kandidaturu za predsjednika države, on to nije učinio stoga što simpatizira bivšeg šefa svoje stranke, već upravo suprotno, nagradio ga je kako bi ga se riješio, no čini se kako Milanoviću Berina nagrada u tom smislu nije dostatna, pa i sada s Pantovčaka provocira mladog, i ne odveć vještog šefa Partije. ”Svi problemi koji su pali na Bernardića Milanovićeva su ostavština, on se otkako je zavladao strankom bori s financijskim problemima, i raskolima, podjelama, ali i sa Milanovićevim bivšim ministrima koji Bernardića kao predsjednika stranke nikada nisu prihvatili, uostalom znate i sami koliko su ga puta do sada pokušavali srušiti, no, u SDP-u vrlo dobro znaju što Bernardić radi za stranku, konsolidira nas na terenu, i zaista se trudi, nitko ne kaže da je savršen, ali za razliku od Milanovića on se barem trudi”, komentira naš dobro upućeni sugovornik iz SDP-a te podsjeća i na teze koje su se donedavno provlačile javnim prostorom.

”Bilo je govora o tome da Bero nije sposoban biti premijerom i da bi umjesto njega SDP trebao predložiti Biljanu Borzan za predsjednicu Vlade, sve je to Milanovićevo maslo, njega i njegovih kadrova u SDP-u čije sugestije Bernardić ne prihvaća, čim ih odbije uslijedi napad, i to potenciranje Biljane Borzan uslijedilo je onda kada se Bernardić počeo pripremati za premijersku poziciju”, komentira naš sugovornik te napominje kako su se odnosi u stranci stabilizirali nakon pobjede na predsjedničkim izborima, no sada je situacija opet turbulentna jer se kreće u sastavljanje lista za Sabor. No, osim listi za Sabor, SDP-ovci bliski Bernardiću uvjereni su kako se Milanović profilira u njihova najvećeg neprijatelja. ”Nama nije jasno zašto on to radi, ali je očito da radi za sebe i Plenkovića, prvo ona priča o ploči u Jasenovcu, pa istup u Okučanima, to sve ide na ruku Plenkoviću, koji sada među svojim biračima glumi velikog zaštitnika branitelja, Milanović se dodvorio svojima, a mi iz toga nismo izvukli baš ništa. To su sukobi koji na ruku idu Plenkoviću, sukobi koji će se očito nastaviti da bi ga održali na vlasti, mi možemo pričati što želimo, ali nas se ionako daleko slabije čuje nego Plenkovića i Milanovića, sve je to folklor i dio HDZ-ove kampanje u kojoj izgleda i sami Milanović sudjeluje”, ogorčen je naš sugovornik iz SDP-a.

A da Milanović i Bernardić nemaju jednaka gledišta na HOS i njihova obilježja detektirali su ovih dana i u vladajućem HdZ-u. Oni su naime na službenoj fejs stranici svoje stranke objavili fotografiju Davora Bernardića koji odaje počast poginulima u masakru u Borovom Selu, a pokraj njega je razvijena zastava s HOS-ovim obilježjima i spornim pokličem Za dom spremni.