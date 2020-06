SDP-OVCI NEGODUJU ZBOG ‘DVA KAPITALCA’: Ljudi koje se nije smjelo ovako tretirati

Tradicionalno, u trećoj izbornoj jedinici SDP je na svim dosadašnjim izborima prolazio bolje od HDZ-a.

Primjera radi, samo na prošlim izborima u koaliciji s HNS-om, HSS-om i Hrvatskom strankom umirovljenika osvojili su osam mandata.

Te 2016.godine HDZ-u je u ovoj jedinici pripalo skromnih četiri mandata, dok su po jedan mandat osvojili Most i Živi Zid.

Na tim izborima SDP je doduše igrao sa svojim najjačim adutom, bivšim ministrom Sinišom Hajdašem Dončićem, što sada nije slučaj.

Nositelj liste Restart koalicije je zagorski župan Željko Kolar, a ta akvizicija među socijaldemokratima nije pala na plodno tlo. Smatraju naime da je bivši Milanovićev ministar prepoznatljiv i da je stoga njegovo ime na vrhu liste moglo privući veći broj birača, ovako Hajdaš Dončić mora voditi vlastitu personaliziranu kampanju, pa je upitno hoće li uopće dogurati do saborskih klupa.

S druge strane izvori bliski Bernardiću ne vide u čemu je problem, ako je popularan kao što tvrde njegovi oporbenjaci iz Partije onda mu ne bi niti trebalo biti teško osvojiti dovoljan broj preferencijalnih glasova koji bi mu osigurali ulazak u Sabor. Inače, međimurski župan i bivši HNS-ovac Matija Posavec drugi je na listi Restarta u ovoj jedinici, a visoko mjesto dobila je i Barbara Antolić Vupora te Stjepan Kovač i Jasenga Auguštan-Pentek. Na nezadovoljstvo SDP-ovaca na ovoj se listi natječe i Joško Klisović koji je do sada uvijek bio u prvoj izbornoj jedinici, jer uz ostao sa Zagorjem nema nikakve veze.

HDZ pan na izbore u ovoj jedinici izlazi sa Žarkom Tušekom kao nositeljem, no neki smatraju da je na njegovo mjesto trebalo postaviti drugoga s liste, odnosno ministra Darka Horvata, međutim, dojam je da su u vladajućoj stranci u ovoj jedinici naglasak stavili na lokalne političare poput Anđelka Stričaka i Damira Habijana. Važnu ulogu u ovoj izbornoj jedinici nedvojbeno će odigrati i varaždinski župan Radimir Čačić koji je naklonjen SDP-ovoj koaliciji, no on spada u skupinu onih političara s kojima se nikada ne zna kojoj će se strani u konačnici prikloniti,. Zato je poznato da Škorin Domovinski pokret u ovom kraju računa na popularnost svojeg Davora Dretara Dreleta, koji bi s obzirom na dugogodišnji voditeljski staž ondje mogao privući ponešto birača.