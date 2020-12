SDP-ovci NA NOGAMA! Pljušte kritike na Grbinov račun: Znate li tko je žena s kojom pregovara za Zagreb?

U vrhu SDP-a polako, ali sigurno pripremaju se za nadolazeće lokalne izbore koji su ujedno i prvi test za novoizabranog predsjednika Peđu Grbina. No, pripreme za te svibanjske izbore baš i ne idu po planu, a po svemu sudeći do problema je došlo zbog izbora kandidata za zagrebačkog gradonačelnika.

“Istina, mi vodimo pregovore s predstavnicima zeleno-lijeve koalicije, odnosno pregovore s ekipom iz Možemo i razgovaramo o tome da Tomaševića podržimo na lokalnim izborima te time poručimo da je Bandićeva era na čelu grada gotova, samo ujedinjeni ga možemo srušiti, međutim, ne odgovara nam ovaj položaj, nekada smo mi bili ti koje se molilo za koaliranje, a sada mi Tomaševiću padamo pod noge, on je pak toliko tvrdoglav i samouvjeren da teško pristaje na kompromise, iako njegova ekipa mora znati da bez nas nema rezultata na izborima, niti ima rušenja Bandića. Mi smo u SDP-u toga svjesni, ali je problem u Grbinu koji to nije sposoban odlučno i odvažno iskomunicirati”, objašnjava naš sugovornik iz najveće oporbene stranke koji je razočaran time što SDP neće imati svojeg kandidata na izborima za Zagreb.

“Naravno da nam je u interesu maknuti Bandića, ali bolno je gledati to da mi nemamo svojeg čovjeka, da u cijelom Zagrebu nemamo nikoga tko bi mogao zaintrigirati birače, jasno je da je podrška Tomaševiću s jedne strane nešto na što smo primorani, a s druge strane to je naš poraz, možda čak i veći od toga da Bandić ostane na čelu grada u sedmom mandatu”, žali se naš sugovornik pa kaže da je posebno očajno to što su SDP-ovci i uoči ovih izbora ušli u pregovore čak i s Glasovom Ankom Mrak Taritaš.

“Mi kao da ništa ne shvaćamo iz svojih grešaka, Grbin nema ideje, nema politički kliker, nema riješenje, to se vidi na svakom koraku, a posebno na primjeru Zagreba ne znam kako smo si mogli dozvoliti to da uopće raspravljamo o mogućoj Marasovoj kandidaturi, kakve ankete, pa jasno je kao dan da on nije dorastao tome da sruši Bandića, nama treba zreo, kvalitetan i adekvatan političar, a mi nemamo nikoga tko zna suvislo komunicirati. Vidite, možete mislit o Milanoviću što hoćete, ali tako izgleda konkretan kandidat, on je radi svoje komunikacije, odvažnosti i stila postao predsjednik, SDP ne u Zagrebu već nigdje u Hrvatskoj više nema takvog političara”, nabraja naš sugovornik dalje pa napominje da je vodstvo stranke razgovaralo i s nezavisnim Renatom Petekom.

Za ovog SDP-ovca Petek je izvrstan gradski zastupnik, dobro poznaje zagrebačku problematiku i sve Bandićeve slabosti, međutim i njemu nedostaje karizme.

“Ma dok mi raspravljamo tko će krenuti na Bandića on je već obišao cijeli grad, obećao svima što se obećati može, krenuo u realizaciju, on je već sada korak ispred svih. I to je jasno kao dan, teško da će ga i Tomašević moći ugroziti. Razvukli smo te pregovore do u nedogled, vrijeme nam curi, a Grbin je očito pao na prvom ispitu zaletio se na čelo stranke bez ikakvog plana”, zaključuje naš sugovornik.