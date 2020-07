SDP-OVCI BIJESNE NA MILANOVIĆA! Ide na ruku desnici. Što on to radi?

”Mi ne znamo što se s njime događa, Zoran Milanović kao da opet ide na ruku desnici i desničarima, oni su njegovom retorikom oduševljeni, posebice kada trivijalizira pandemiju korona virusa”, komentiraju u SDP-u djelovanje njihova nekadašnjeg šefa i aktualnog predsjednika države koji je u posljednje vrijeme prilično nastrojen na Nacionalni stožer.

”Nije problem u tome što on problematizira djelovanje Stožera, to svi rade, štoviše to je legitimno, ali kada to problematizira uspoređujući koronu s karijesom on ispada teoretičar zavjere, djeluje neozbiljno, i onda to zapravo nema nikakvu težinu. Plenković ga uspjeva ispreskakati i vješto mu replicirati”, smatraju naši sugovornici iz najveće oporbene stranke.

Priznaju da i njima samima Milanovićeva retorika izaziva probleme. ”Kao da i ovako nemamo dovoljno muke s unutarstranačkim izborima i rasulom, tu je još i Milanović.

Nas se pita za komentare o njegovim izjavama, a dio njemu još uvijek lojalnih kadrova iz SDP-a staje u njegovu obranu što god da on rekao. Tako zapravo i mi ispadamo smiješni, stajući Milanoviću u obranu rušimo ionako urušen rejting. Iako je Milanović sa SDP-om pobjedio na predsjedničkim izborima mi se od njega i njegovih izjava trebamo distancirati, stranka mora imati svoj stav, i kičmu. Uostalom, i Milanović se distancirao od nas, što je njegova dužnost kao predsjednika države, ali s druge strane polemike koje on ima s Plenkovićem su toliko neozbiljne s njegove strane da štete i nama, mi od toga nemamo nikakvu korist”, zaključuju naši sugovoronici.