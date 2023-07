SDP-ovce spašavaju samo Most i Raspudić: Preduvjet za suradnju je micanje Peđe Grbina! Sada slijedi period šutnje

Autor: Iva Međugorac

Izgubljeni u prostoru i vremenu, tako nerijetko djeluju predstavnici SDP-a koji se u posljednje vrijeme sve teže bori za svoju poziciju u domaćoj političkoj areni, u kojoj je Partija postala prepoznatljiva po sve lošijem rejtingu, ali i po svojem predsjedniku Peđi Grbinu koji se naprosto nije uspio nametnuti kao vođa oporbe, zbog čega nedavno vjerojatno i jest dobio odbijenicu od stranke Možemo, u čijem su vodstvu odlučili da sa Grbinovom strankom ne planiraju izlazak na parlamentarne izbore. Odluka je to koju su s nestrpljenjem očekivali i oni koji su unutar SDP-a bliski Grbinu, ali i oni koji mu nisu naklonjeni.

Stranka podijeljena na kritičare i pristaše

Grbinovi kritičari sada pak tvrde kako je njihov predsjednik sve svoje adute za opstanak na čelu stranke uložio u koaliciju s Možemo koja je propala te da bi shodno tome sada kada nije ostvario svoj cilj trebao odstupiti sa čela stranke i prepustiti nekome spretnijem da se izbori za opstanak SDP-a do parlamentarnih izbora. Oni koji su Grbinu skloni vjeruju pak kako sada nije vrijeme ni za kakve radikalne promjene, a ponajmanje one koje bi dovele do mijenjanja vodstva uoči izbora za čiju pripremu je potrebno vrijeme i snažna organiziranost posebice na terenu gdje SDP još uvijek ne treba posve otpisivati, jer za razliku od konkurencije na ljevici oni još uvijek imaju snažnu infrastrukturu, organizacije i jake pojedince koji će moći iznijeti kampanju za parlamentarne izbore.





Što god da SDP imao na terenu, krizu kroz koju ova stranka prolazi nemoguće je ne primijetiti, a oni upućeni u stanje unutar Partije kazati će kako sada slijedi period šutnje jer ni oni najnezadovoljniji ne misle riskirati, već se sva politika u stranci svodi na jedan cilj- opstanak na pozicijama i ulazak u sabornicu, pa je stoga radikalne promjene doista teško za očekivati. Sada kada je jasno da SDP na izbore neće s Možemo u stranci se pitaju s kime i kako dalje, a partner im se izgleda sam po sebi nudi u Mostu, koji je doduše ovih dana sklopio pakt sa Suverenistima, no u hrvatskoj politici to ne znači ništa.

Koalicije moguće i nakon izbora

Sve i da SDP samostalno izađe na izbore te da i nakon toga ostvare suradnju s Možemo bez Mosta će teško doći u poziciji za sastavljanje Vlade pa se stoga ova opcija u oporbenim redovima ne odbacuje, posebice među onim djelom SDP-ovaca bliskih predsjedniku Milanoviću, koji je pak blizak s Mostovim Ninom Raspudićem. Kada i kako bi se ova suradnja mogla ostvariti nije poznato, no jasno je iz Raspudićevih izjava da on protiv neideološke Vlade s kojom bi se rušio HDZ i premijer Plenković ne bi imao ništa, iako je navodno Mostovcima preduvjet za takvu suradnju taj da Grbin ne bude premijerski kandidat, što bi vrlo lako mogli prihvatiti i u SDP-u u kojem ionako postoji podosta onih koji smatraju da Grbin niti nije kadar za premijersku funkciju, mada je to nešto što on priželjkuje.

Kada je o ovoj koaliciji riječ treba reći da je ni SDP, ni Most nisu decidirano odbacili za razliku od Možemo čija je Sandra Benčić od starta jasna- njima suradnja s Mostom ne pada na pamet. Premda se Most deklarira kao stranka desnog centra činjenica je da je Raspudić u više navrata zazivao koaliciju i formiranje Vlade bez ideološkog predznaka, a kako je postajalo jasnije da od tog scenarija i velike koalicije neće biti ništa, tako se Most priklonio Suverenistima, koji ionako djeluju pomalo pogubljeno, jer ne treba zaboraviti niti to da su u Sabor ušli zajedno sa svojim nekadašnjim šefom Hrvojem Zekanovićem koji se u međuvremenu pretvorio u HDZ-ov žetončić dokazujući da je u hrvatskoj političkoj areni sve moguće.

Nije nemoguća koalicija HDZ-a i Možemo

Ne odbacuje se shodno tome po kuloarima ni koalicija između HDZ-a i Možemo, mada je Benčić rezolutno protiv takve suradnje, primjetno je kako premijer Andrej Plenković i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević sasvim korektno surađuju i to ne samo protokolarno. Ono što je trenutno nezamislivo jest suradnja između HDZ-a i Mosta, pošto su se vladajući na koalicije s Mostom ionako opekli u više navrata. Za Most je s druge strane zajednička vlada zbog borbe protiv korupcije koju zaziva Grmoja uz ideološki moratorij na kojem inzistira Raspudić nešto prihvatljiva, ali i očekivano no oni to ne nazivaju koalicijom, premda bi narod rekao nije šija nego vrat. Za Most dakle SDP nije neprihvatljiva opcija, a za očekivati je da će ako dođe u poziciju nakon izbora SDP-ovci prihvatiti ponudu Mosta ako će ona ostavljati mogućnost dolaska na vlast. No, to su daleki snovi i za Grbina i za ostatak SDP-ovaca koji su ovih dana u potrazi za idealnim premijerskim kandidatom.









Nakon što su saznali da Zvonimir Mršić za takav angažman nije zainteresiran, po kuloarima se počeo spominjati i Boris Lalovac, ali i zastupnice Mirela AHmetović i Sabina Glasovac, no sve to za sada ne zvuči pretjerano optimistično, jer izgleda da SDP ima problema na svim stranama što se potvrđuje i u Splitu gdje je ovih dana održana sjednica Gradskog vijeća na kojoj se raspravljalo o 35 točaka dnevnog reda od kojih je posebno važna bila ona o prijedlogu Odluke o zaduživanju Grada Splita za izgradnju kapitalnih projekata.

Ta odluka podrazumijeva da će se Grad Split zadužiti za dodatnih 150 milijuna eura kod Europske investicijske banke. Inače splitsko Vijeće broji 31 vijećnika, a najsnažnija stranka odnosno Centar Ivice Puljka broji njih 15. Kao što se to moglo pretpostaviti svi Centrovi vijećnici podržali su prijedlog svojeg gradonačelnika, a kako im je bila nužna potpora još barem jednog vijećnika, Centru se priklonio SDP-ov Damir Barbir što je izazvalo raskol i pobunu u splitskoj organizaciji ove stranke pošto je Barbirov stranački kolega i šef gradskog ogranka SDP-a Davor Matijević glasao protiv. Ubrzo je Matijević najavio kako će protiv Barbira pokrenuti stegovni postupak jer je postupio suprotno stavu stranke

. Inače je Matijević uz Mišu Krstičevića i supetarsku gradonačelnicu Ivanu Marković i jedan od protivnika nacionalne koalicije sa Puljkovim Centrom što zbog ideoloških razlika, što zbog nezadovoljstva njegovim djelovanjem u gradu pod Marjanom. Sve u svemu izgledno je da je krug potencijalnih suradnika za SDP sve uži pa ne treba odbaciti mogućnost samostalnog izlaska na izbore, koju već dugo zaziva dio članstva kako bi se na taj način na političkom tržištu prepoznala stvarna vrijednost ove stranke.