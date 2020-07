SDP OČEKUJU NAJTEŽI DANI U POVIJESTI! Grbin u gadnoj gabuli

Ozbiljna stranka, tako sebe u javnomprostoru nastoji nametnuti SDP, najveća oporbena politička opcija koju je val problema zapljusnuo nakon objave rezultata parlamentarnih izbora.

Uviđajući razmjere debakla u SDP-u su došli do zaključka da su im potrebne hitne, ali i radikalne promjene, no izgleda da ni to ne ide po planu, štoviše dojam je da plan za radikalne promjene niti ne postoji.

Takvo što zapravo niti ne iznenađuje, ne traju SDP-ovi problemi od jučer, niti su počeli sa Davorom Bernardićem, oni se pod tepih guraju još od ere Zorana Milanovića, kojega je stranka na koncu nagradila kandidaturom za predsjednika. Milanović je na predsjedničkim iuzborima trijumfirao, a njegov trijumf stranci je donio visok rejting koji je po svemu sudeći bio tek kozmetičke prirode.

Milanovićeva pobjeda na izborima za Pantovčak, njegov je osobni uspjeh kojega može zahvaliti konkurentima na desnom spektru, ali i vlastitoj političkoj snazi koju socijaldemokratski birači nisu prepoznali kod Bernardića. Mladog i neiskusnog Bernardića u SDP-u su riješili, ali to sasvim sigurno nije cjelovito riješenje za stranku koja pleše oko ruba provalije, nije SDP-ova muka samo u njemu već i u njegovim savjetnicima Komadini, Obersnelu i Vidoviću ljudima koje prati stigma vječnih birokrata, koji u današnjim okvirima naprosto nisu u stanju osvajati simpatije birača.

Da se SDP već sada pomirio sa svojom sudbinom odbijajući poduzeti konkretne korake potvrđuje i to što se iz njihovih redova može čuti da neće niti imati svojega kandidata za zagrebačkog gradonačelnika, tu su poziciju spremni prepustiti mladom Tomaševiću iz platforme Možemo, što daje naslutiti da SDP nema strategiju te da nije u stanju konsolidirati se po hitnom procesu. Fokus članstva trenutno je usmjeren na izbor novog rukovodstva, no i tu im se za sada kao opcija nudi tek Peđa Grbin, čovjek koji ne odudara previše od klasičnog birokrata, daleko je to od moderne ljevice.

Grbinu priznaju to i u njegovoj stranci nedostaje karizme, on nije lider i čovjek koji bi ih mogao ujediniti pa je već sada izgledno da su pred socijaldemokratima u svakom slučaju teški dani.