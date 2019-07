SDP kritizira: ‘Ovo što je ponudila Vlada ne može se nazvati reformom’

Autor: Dnevno

Saborski zastupnik SDP-a Branko Grčić izjavio je u petak u Splitu, komentirajući četvrti krug porezne reforme po kojem poskupljuju slatki sokovi, cigarete i alkohol, a ugostitelji dobivaju niži PDV na hranu, da je opet riječ o skromnoj poreznoj reformi, ako se uopće tako može nazvati.

Od najavljenih 3,7 milijardi kuna već je, rekao je, više od dvije milijarde apsorbirano kad se spustila opća stopa PDV-a sa 25 na 24 posto, a ostaju tek dvije mjere – jedna za mlade, kojima će se plaća povećati, i druga mjera koja je donesena u zadnji čas za ugostitelje, ali samo za spremanje i posluživanje hrane, gdje je PDV smanjen sa 25 na 13 posto, što, kako tvrdi, definitivno nije dovoljno.

“Ja bih prije svega to gledao iz perspektive onoga što smo mi kao stranka predlagali, a to je da se plaće povećaju svim ljudima koji danas plaćaju porez u Hrvatskoj, i to na način da se poveća osobni odbitak sa 3800 na pet tisuća kuna, što bi rezultiralo porastom plaće od 330 do 500 kuna za oko 700 tisuća ljudi. Vlada se ovaj put odlučila poduprijeti samo mlade između 20 i 30 godina, što nije adekvatno rješenje jer ispada da 700 milijuna na 250 tisuća mladih, koliko će ih biti obuhvaćeno ovom mjerom, iznosi tek oko 233 kune mjesečno, što je manje od onoga što je SDP predlagao”, naglasio je Grčić.

Prema Grčićevu mišljenju, tu je “kvaka 22” jer će Vlada morati dodatno objasniti o čemu je riječ s obzirom na to da su za mlade obećavali porast plaće između 500 i tisuću kuna. Smatra da nove mjere za ugostitelje mogu biti koliko-toliko poticaj za taj sektor da smanje troškove i tako otvore prostor za nove investicije te da se povećaju plaće ljudima koji rade u ugostiteljstvu. Iz Hrvatske ne odlaze samo mladi ljudi od 20 do 30 godina, kojih je prošle godine otišlo deset tisuća, rekao je i dodao da se isto toliko odselilo i onih između 30 i 40 godina te još deset tisuća onih između 40 i 50 godina.

“Kako ćemo njima pomoći? Zato smo mi kao SDP predlagali da plaća mora rasti svima. Da se išlo na povećanje osobnog odbitka, plaće bi rasle svima koji porez plaćaju ovdje. Mislim da je to puno bolja mjera od ove”, zaključio je Grčić.