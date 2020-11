SAZNALI SMO KADA BI KAZNE MOGLE POSTATI STVARNOST! Pravnik tvrdi: ’To jedan zaposlenik napiše u jedno prijepodne’

Davor Božinović, ravnatelj stožera civilne zaštite RH najavio je promjenu Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti kojom će se u isti uvesti kazne za nepoštivanje mjera stožera od strane fizičkih osoba. Ovakve mjere bile bi velika novost u Hrvatskoj jer do sada su se samo kažnjavale pravne osobe, a uvedena je i kazna protiv kršenja samoizolacije kojom su dakako mogle biti kažnjavane i fizičke osobe.

No, kako promjene Zakona mogu biti dugotrajne, upitali smo stručnjaka o najavljenim novostima, ali i samim kaznama.

“To će sigurno ići u hitni postupak, to će biti gotovo u par dana. To može biti idući tjedan izglasano. Oni će samo dodati jednu ili dvije odredbe u koje će navesti da se za taj službeni naziv virusa SARS-CoV-2 može fizičkim osobama za nepoštivanje mjera koje su određene odlukom stožera civilne zaštite RH i preporukama HZJZ-a, izreči novčana kazna u iznosu od toliko do toliko”, govori nam Mato Palić, profesor na Pravnom fakultetu u Osijeku.

“Kao što već postoji kazna za kršenje samoizolacije, oni će to napraviti tijekom vikenda u Vladi, poslati u Sabor mogu već idući tjedan. Mora proći kroz Odbor za zakonodavstvo koji je jedno radno tijelo i sada bi još morao provjeriti kroz koji još odbor mora proći, ali to su sjednice koje se održavaju kada je hitan postupak vrlo brzo. Tu nema dva čitanja kao što inače ima kada se donose zakoni. Bit će objedinjeno prvo i drugo čitanje i to vam može biti kada glasaju oni. Ako glasaju u Saboru u petak to već u petak može biti u Narodnim novinama. To će biti poprilično brzo.”

Najavio je Božinović takozvane mandatorne kazne, na licu mjesta, kakve po principu kršenja prometnih propisa, policijski službenik izdaje na licu mjesta.

“Kako prometni policajac kod prometnog prekršaja preda kaznu tako će i u ovom slučaju biti. No kod prometnog prekršaja postoji ona kazna da ako se odmah plati kazna onda je umanjen iznos ili u nekom kraćem roku, plaćate manji iznos. Da, i ovo će se naplaćivati na licu mjesta”, govori Palić kojeg smo upitali i o mogućoj visini kazne. Ona je proizvoljna, govori, ne postoji zakonska odredba koja regulira njenu minimalnu ili maksimalnu vrijednost.

“Oni visinu kazne mogu odrediti u rasponu od 500 do 2000 kuna primjerice ili će reći da je kazna za kršenje mjere 700 kuna i gotovo“, tvrdi.

Istaknuo je Božinović i kako će se uvesti kazne u vidu prekršajnog i kaznenog zakona, no nije specificirao o čemu je zapravo riječ.

“To je tako kad ništa nisu poslali u proceduru pa govore unaprijed. Što se tiče kaznene odgovornosti to može postojati mogućnost da se ide s kaznenim prijavama protiv onih osoba koje imaju potvrđenu zarazu covid-19, a krše mjeru samoizolacije. Ako bi se pokazalo da su nekog zarazili, a taj je umro recimo. Postoji baš kazneno djelo pod koje se to podvodi, čak je i zagrebački pravni fakultet na početku, nedugo nakon proglašenja epidemije izdao priopćenje koje bi to kazneno djelo bilo. To je članak 180 Kaznenog zakona, a propisana kazna zakona je do dvije godine ako je s namjerom, a ako nije s namjerom do jedne godine. Namjerno postupanje se smatra i ravnodušnost u odnosu na prouzročenje opasnosti. Tu vam stoji u njihovom priopćenju u kojem se ne traži da netko drugi bude zaražen”, pojašnjava profesor.

“Ova prekršajna odgovornost je ova najava Božinovića. Kažem, to ako ide u hitni postupak, a mislim da hoće, to je kroz par dana sve gotovo. Oni kada to predaju u Sabor, sutra će biti sjednica odbora, napravit će se izvješća i predsjednik Sabora odmah će reći da se o tome glasa prije ostalih točki dnevnog reda jer on po Poslovniku ima pravo da, bez obzira na to što je nešto prije ušlo u dnevni red, on može ono što je stiglo kasnije, odrediti da se o tome prvo glasa, a onda o drugim stvarima. Jer oni su sada zapravo sve raščistili sve što je bilo bitno. Proračun je donesen, glasanje o Ćoriću je završeno…To sve krupno su riješili, sada će oni to sve napraviti vrlo brzo, svakako prije ove stanke u 12. mjesecu”, zaključuje pa dodaje: “To nije jako zahtjevno što se tiče količine teksta, to su jedan, dva članka i to je gotovo. To je dopuna Zakona o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti to jedan zaposlenik sjedne i za jedno prijepodne napiše. Nije problem, to je jedna mala dopuna”.

S obzirom da je jedna mjera stožera proglašena neustavnom upitali smo profesor jesu li ove nove mjere po nečemu neustavne.

“Ovo sada je dosta teško procijeniti jer sada su već dosta veće brojke. Mi sada dnevno imamo umrlih koliko smo na početku imali zaraženih. Višestruko, 50-60 puta više imamo potvrđenih zaraza pa sumnjam da bi tada Ustavni sud mjere doveo u pitanje. Osim ako da neku od tih mjera ne odrede, ja ih nisam sve detaljno proučio, ali jedino bi mogli vidjeti je li mjera nerazmjerna. Dakle da postoji legitiman cilj je neupitan, po članku 16. Morao bi zapravo pročitati točno pa eventualno ako je neka pretjerano ograničavajuća onda bi to moglo biti sporno”, tvrdi.