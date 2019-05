Savjetnik u Zadarskoj županiji uhićen pod optužbom da je namještao natječaje!

Autor: Dnevno

Zbog sumnje na korupciju vezanu uz natječaje za energetsku obnovu kuća na zadarskom području uhićen je dugogodišnji zaposlenik Zadarske županije Daniel Pavić (38), a privedeno je još 18 osoba sa zadarskog područja u koordiniranoj akciji zadarske policije i Ureda za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK).

Pavić je kao glavni organizator skupine navodno namještao natječaje za cijenu od tisuću do tri tisuće kuna koristeći se svojim položajem savjetnika Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove Zadarske županije i člana Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za sufinanciranje mjera energetske obnove postojećih obiteljskih kuća na području Zadarske županije, Jutarnji list

Eneregetsku obnovu namjestio je, prema USKOK-u, više od 20 puta za 18 vlasnika kuća, koji su u ovoj priči osumnjičeni za davanje mita. Time je Županiju oštetio za iznos veći od 300 tisuća kuna.

Pavić je godinama kao savjetnik samostalno provodio natječaje za dodjelu sredstava za energetsku učinkovitost. Samostalno je i odlučivao kome će biti dodijeljena sredstva. Međutim, od prošle godine Županija je uvela tročlana povjerenstva za ocjenu pristiglih ponuda na natječaj. Na natječaj raspisan 11. svibnja prošle godine, koji je trajao mjesec dana, među pristiglim ponudama za energetsku učinkovitost bilo je i nekoliko kuverti s praznim listom papira.

Povjerenstvu na čelu s Lovrom Jurišićem to je bilo sumnjivo, pa su cijelu stvar prijavili županu Božidaru Longinu, koji je u ime Zadarske županije policiji podnio kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja. Policijska istraga ubrzo je otkrila manipulicije nadmetanjima.

10% provizije

Konkretno, natječaj iz 2018. godine bio je težak milijun kuna, a sredstva je dobilo ukupno 38 osoba. Neki su dobili 30 tisuća kuna za obnovu fasada i stolarije, a neki 15 tisuća kuna za obnovljive izvore energije. Pavić je, prema istražiteljima, dogovarao unaprijed s pojedinim kandidatima da na natječaj pošalju kuvertu s praznim listom papira.

On bi te papire poslije ispunio, a takve kuverte označavao ranijim datumom dolaska tako da imaju prednost pri otvaranju. Na taj je način određivao tko će dobiti bespovratna sredstva za energetsku obnovu, a svoju usluge je “naplaćivao” provizijom od 10 posto dodijeljenog iznosa. U prvoj “turi” od lipnja 2016. do prosinca 2017. godine kao osoba ovlaštena za provedbu natječaja za sufinanciranje mjera energetske obnove kuća omogućio je šesnaestorici vlasnika kuća, na njihov poticaj, bespovratna novčana sredstva za energetsku obnovu. Oni su mu plaćali, a on im je rekao da će im zauzvrat izraditi ili pribaviti energetske certifikate, no nije ih nikada izradio ni priložio prijavama.

Te iste vlasnike kuća potom je predložio kao osobe koje ispunjavaju uvjete propisane Javnim pozivom za 2017., na temelju čega je župan Zadarske županije Božidar Longin, ne sumnjajući u ispravnost takva prijedloga, donio odluku o sufinanciranju energetske obnove njihovih obiteljskih kuća.

Na taj način omogućio im je isplatu bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 322.200 kuna, i tako oštetio proračun Županije kao i veći broj vlasnika kuća čije su prijave na Javni poziv bile pravovaljane i uredno zaprimljene i koji su po redoslijedu prvenstva umjesto osumnjičenih trebali dobiti nepovratna novčana sredstva.

Još 15 tisuća kuna uzeo je Županiji kad je od 8. lipnja do 31. prosinca 2016. još jednog vlasnika kuće predložio kao osobu koja ispunjava uvjete za energetsku obnovu iako je znao da nema potrebne dokumente.

U svibnju i lipnju 2018. natječaj je namjestio za osam vlasnika kuća, iako je znao da ne posjeduju potrebnu dokumentaciju.