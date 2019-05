Sarnavka brutalno napala Hod za život! Šokantno što je sve izgovorila

Autor: Dnevno

Svoj komenatar jučerašnjeg Hoda za život dala je i poznata aktivistkinja Sanja Sarnavka. Organizatori su stalno ponavljali kako su oni “za zaštitu života” i izbjegavaju jasno reći traže li zabranu pobačaja.

“Očito su prošli obuku da moraju govoriti samo pozitivno, a ništa negativno. Ako su za to da se poštuje život od začeća do smrti, naravno da su za zabranu pobačaja. S tim imam silnih problema. Nažalost, nemam vremena. Kad vas se hapsi i ispituje, to traje 4 i pol sata. Taj Hod za život ne vrijedi ništa kad s njima u prvim redovima maršira jedan ratni zločinac, osuđen zbog ubijanja u Ahmićima, pokolja u kojemu je bilo 11 djece”, kaže poznata aktivistkinja i dodaje kako su isti ti ljudi i protiv imigranata, opet na svoj pozitivan način”Sarnavka , kaže aktivistkinja Sarnavka gostujući u programu N1 televizije.

O samom pokretu kaže da je život svet samo njima i njihovim istomišljenicama i svojim vjernicama. Jučer je nekoliko aktivistkinja pokušalo spriječiti prolazak povorke u Praškoj ulici a one zahtjevaju da pobačaj u Hrvatskoj postane i dostupan ne samo legalan. “On nije dostupan. Trend je da liječnici imaju priziv savjesti. Prema zakonu smo dobili ove godine 4 izvanredna prijedloga zakona koji reguliraju priziv savjesti i pobačaja, ali vlast se boji pa ih drži u ladici. Danas većina žena koje mogu i imaju sredstva rade privatno. Tamo naglo dosta liječnika gubi priziv savjesti. Odlaze u Brežice gdje je pobačaj jeftiniji nego u Zagrebu. Nažalost, neke pribjegavaju i drugim stvarima koje uzrokuju neplodnost i smrt”, ističe Sarnavka.