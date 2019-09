Sara još uvijek pati od posljedica napada svog oca, pomoćnika ministra branitelja. Pogledajte što joj je učinio!

Autor: Marin Vlahović

Slučaj Stjepana Sučića, pomoćnika ministra hrvatskih branitelja, još uvijek nije gotov. Njega je, prije nekoliko tjedana, kćer Sara Sučić optužila i policiji prijavila zbog obiteljskog nasilja. U mučnoj prijavi, Sara je objasnila kako ju je otac „nabio u zid, ležao na njoj dok se nije upišala, gurao joj lice u to i vezao ju selotejpom,“ te je sve potkrijepila fotografijama na kojima se vide masnice.

Danas je Sara Sučić na svom Facebook profilu objavila kako to nisu bile jedine posljedice. Zbog napada koji je doživjela od strane svog oca, prema tvrdnjama njezinog liječnika, uništeni su joj silikonski implantati u grudima. Te je posljedice Sara također evidentirala na svom profilu i istaknula kako se sada nalazi u problemu – za popravak implantata potreban joj je novac, novac koji ne može zaraditi s obzirom da radi kao plesačica u noćnom klubu gdje je njezin izgled presudan za posao kojim se bavi.

Iako je Stjepan Sučić javno priznao da je kćer vezao i selotejpom, Prekršajni sud je kaznio jedino Saru Sučić. Podsjećamo, događaj se zbio 14. kolovoza i privukao veliko zanimanje medija i javnosti. Reagirali su i sami policajci iz Nacionalnog sindikata policije, koji ima preko 3000 članova. U sindikatu su izrazili sumnje u pravilno postupanje policajaca koji su intervenirali kod Sučićevih i poslali upit MUP-u, koji im je odgovorio kako nisu pronašli nikakve nepravilnosti i da je sve provedeno prema pravilima policijske službe.

Predstavnici Nacionalnog sindikata policije i dalje upozoravaju kako postoji jasni protokol o postupanju u slučajevima obiteljskog nasilja i smatraju da se on u ovom konkretnom slučaju nije poštovao. Desetak dana nakon događaja, Sara Sučić je na svom Facebookprofilu javno objavila zastrašujuće fotografije posljedica „gnječenja“.





U toj objavi Sara objašnjava kako je došlo do komplikacija s implantatima. Iako su blagi problemi krenuli i ranije, nakon što je pretučena 14. kolovoza komplikacije su se pogoršale. Grudi su joj natečene, upaljene te je vidna nesimetričnost grudi. Sara je objavila i prepisku sa svojim estetskim kirurgom, Dujom Ostojićem, kojeg je preko poruka pitala za mišljenje što se događa s implantatima. Liječnik joj objašnjava da je riječ o „velikom volumenu implantata koji je proklizao prema dolje“ te joj objašnjava da tu nije riječ o njegovoj grešci te spominje premlaćivanje koje je doživjela od strane oca.

Ovakav problem s implantatima je veliki estetski problem, ali može dovesti i do ozbiljnog ugrožavanja zdravlja. Doktor Ostojić joj predlaže mirovanje i hladne obloge dok ne stigne kod njega na pregled, a putem poruka već dogovaraju i kako će se implantati popraviti. Ostojić od Sare traži akontaciju za popravak kako bi iz Frankfurta naručio novi implantat. S druge strane, Sučić mu objašnjava da akontaciju nema jer zbog deformacije grudi ne može zarađivati kao plesačica te nema novac za implantat. Iako Ostojiću obećava da će potpisati kod javnog bilježnika papire po kojima će mu sav novac nadoknaditi ako doktor obavi proces, Ostojić ističe kako mu previše ljudi „duguje novce na lijepe oči i povjerenje.“ Sara se poziva na višegodišnju garanciju koju implantati imaju, dok joj Ostojić odgovara „da joj nije on gnječio grudi, nego njen otac“, implicirajući, očito, kako je do problema ili došlo ili je situacija pogoršana napadom koji je doživjela od oca.

Zbog posla kojim se bavi i stila života, mediji su okrenuli leđa Sari Sučić, ali čini se da je ona ipak žrtva nasilja, što je vidljivo i na fotografijama koje objavljujemo. U ranijem razgovoru s autorom ovih redaka, Stjepan Sučić je rekao da će ponuditi ostavku ministru Medvedu. Do današnjeg dana, koliko znamo, niti je ponudio ostavku, niti ju je itko tražio. U međuvremenu, stanje silikonskih grudi Sare Sučić sve je ozbiljnije, što je prema mišljenju doktora Ostojića, direktna posljedica gnječenja od strane

njenog oca, Stjepana Sučića. Ovom prilikom objavljujemo i odgovor načelnika PUZ Marka Rašića Nacionalnom sindikatu policije.